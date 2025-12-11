Initiative présidentielle Faso Mêbo: plus de 200 engins pour accélérer le bitumage des routes

Le Président du Faso, chef de l’Etat, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré a remis, mercredi 10 décembre 2025, un lot de matériel à l’Initiative présidentielle Faso Mêbo et au génie militaire. De la logistique lourde pour renforcer la construction des routes pour le développement.

«Une fois de plus, au nom du peuple, je vous remets ces engins.

Cela fait deux lots distincts. L’un va permettre de bitumer les routes… et

l’autre participer au terrassement. Avec le Génie militaire, vous allez voir, tant sur vos chantiers que sur les chantiers de nos Forces de défense, pour aller très vite dans la réalisation des infrastructures, au profit de nos Forces combattantes et de nos populations », instruit le chef de l’Etat, en remettant les clés.

Le capitaine Ibrahim Traoré ordonne ainsi d’accélérer les travaux de bitumage

des routes à travers la remise de ce nouveau lot d’équipements composé de plus de 200 engins. En plus des bulldozers, des chargeurs, des pelles, des foreuses, des compresseurs d’air, le matériel remis comprend des balayeuses, des camions-citernes de transport d’asphalte, des finisseurs, des niveleuses, des compacteurs qui entrent en action dans la phase de bitumage. Cette remise traduit la volonté ferme du président du Faso et de son gouvernement, de consolider l’Initiative présidentielle en faveur du développement du réseau routier national, conformément à la dynamique de la Révolution progressiste populaire.

Le coordonnateur national de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, le commandant Sakandé, rassure de l’utilisation optimale de ce matériel sur le terrain, « avec célérité et ingéniosité », conformément à la vision du président du Faso.

Direction de la communication de la Présidence du Faso