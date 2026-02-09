Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous: les propositions des artisans du Guiriko pour l’équipement des amphithéâtres sont attendues

Le coordonnateur technique de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ), Dr Raymond Ouoba, a rencontré ce week-end, une délégation d’artisans, de la région du Guiriko, sur le site du complexe universitaire en chantier à l’université Nazi-Boni de Bobo-Dioulasso.

Ce complexe universitaire est composé d’un amphithéâtre de 1000 places, de salles de cours et de bureaux. Il est en phase de finition et doit être équipé en mobilier par les artisans locaux conformément à l’orientation donnée par le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat. En conviant les artisans sur le site de l’université Nazi-Boni à Nasso, l’objectif est de leur permettre de prendre contact avec le chantier en vue de proposer du mobilier pour bien équiper le complexe universitaire. Par cette décision de faire appel à l’expertise et à la créativité nationales pour équiper désormais les infrastructures, le président du Faso entend valoriser le génie local et encourager le développement endogène.

Le coordonnateur technique de l’IPEQ a invité les artisans à travailler à mériter la confiance du chef de l’Etat en faisant des propositions à la hauteur des attentes.

A l’issue de cet échange avec les artisans, le coordonnateur technique de l’IPEQ a procédé à la mise à disposition d’un nouveau site au sein de l’université pour la construction d’un autre complexe universitaire, composé d’un amphithéâtre de 500 places et de bureaux administratifs. La construction de ce deuxième complexe universitaire, contribuera, selon Dr Ouoba, à résorber le problème d’infrastructures de l’Université Nazi-Boni. Le président de l’université, Pr Hassan Bismarck Nacro, a exprimé la reconnaissance de la communauté universitaire au président du Faso pour ces investissements structurants qui contribueront à l’amélioration des conditions de travail et d’études.

Direction de la communication de la Présidence du Faso