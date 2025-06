Journée Internationale du Yoga/ 21 juin : « Yoga pour l’harmonie et la paix », thème de cette année

Tradition originaire d’Inde il y a plus de 5 000 ans, cette pratique allie disciplines physiques, mentales et spirituelles pour atteindre un équilibre harmonieux entre le corps et l’esprit. Le mot « Yoga » dérive du sanskrit « yuj », qui signifie « joindre » ou « unir », symbolisant l’union du corps et de l’esprit.

Le Yoga est profondément ancré dans les traditions culturelles et spirituelles de l’Inde. Le poète sanskrit Bhartrhari a souligné les vertus transformatrices du Yoga, affirmant qu’une pratique régulière peut inculquer des vertus telles que le courage, le pardon et la paix intérieure.

Le Yoga offre des bienfaits psychologiques immédiats, notamment une réduction de l’anxiété et du stress, ainsi qu’un bien-être émotionnel et social accru. Contrairement à de nombreuses formes d’activité physique parfois épuisantes, le Yoga contribue à ralentir le rythme cardiaque et active le système nerveux parasympathique, procurant ainsi un effet apaisant. C’est une pratique polyvalente qui s’adapte à tous les niveaux de santé, y compris aux personnes malades.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) reconnaît le Yoga comme un outil puissant pour améliorer la santé physique et mentale, ainsi que pour prévenir et contrôler les Maladies Non Transmissibles (MNT) telles que les maladies cardiovasculaires, le cancer, les maladies respiratoires chroniques et le diabète. Ces Maladies Non Transmissibles (MNT) sont responsables de plus de 80 % des décès prématurés, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. En favorisant des modes de vie plus sains et en réduisant la sédentarité, le Yoga peut jouer un rôle crucial pour atteindre une réduction relative de 15 % de la sédentarité d’ici 2030, un objectif des Objectifs de Développement Durable (ODD).

Aujourd’hui, le Yoga est pratiqué dans le monde entier sous diverses formes et continue de gagner en popularité. Reconnaissant son attrait universel, les Nations Unies ont proclamé le 21 Juin Journée Internationale du Yoga le 11 Décembre 2014, par la résolution 69/131. La résolution instituant cette journée, proposée par l’Inde et approuvée par 175 États membres, preuve de son attrait mondial. Cette initiative a été portée par le Premier Ministre indien, S.E. M. Narendra Modi, qui a souligné les bienfaits du Yoga pour l’harmonie et la paix. Dans son discours à la 69e Session de l’Assemblée Générale, le Premier Ministre Modi a décrit le Yoga comme « un don inestimable de la tradition ancestrale indienne », insistant sur son rôle dans l’union du corps et de l’esprit, de la pensée et de l’action. Il a souligné l’approche holistique du Yoga, précieuse pour la santé et le bien-être, et sa capacité à favoriser un sentiment d’unité avec soi-même, le monde et la nature.

La Journée Internationale du Yoga vise à mettre en lumière les nombreux bienfaits de la pratique du Yoga. La première édition a eu lieu le 21 juin 2015, sur le thème « Yoga pour l’harmonie et la paix ». Un événement à New Delhi a établi deux records du monde Guinness : celui de la plus grande séance de yoga avec 35 985 participants et celui du plus grand nombre de nationalités (84) réunies lors d’une même séance.

Aujourd’hui, l’Ambassade de l’Inde à Ouagadougou célèbre la 11eme Journée Internationale du Yoga sous le thème « Yoga pour une seule terre, une seule santé », soulignant le pouvoir du Yoga pour apporter un équilibre à nos vies et à nos communautés et reflétant l’éthique indienne durable de Vasudhaiva Kutumbakam – le monde est une seule famille.

Shri Narendra Modi