Journées de convivialité des personnes âgées : 750 personnes reçoivent des kits pour les fêtes de fin d’année

La 15e édition des Journées de convivialité des personnes âgées s’est tenue, les 19 et 20 décembre 2025 à Réo, dans la province du Sanguié. Organisée par l’Association Pia en collaboration avec le centre socio-sanitaire Oasis J.B, elle vise à permettre aux personnes du troisième âge de prendre part aux fêtes de fin d’année dans la joie.

Plus de 700 personnes vulnérables issues d’horizons divers avaient le sourire aux lèvres à l’occasion de la journée de convivialité des personnes âgées, samedi 20 décembre, à Réo, dans la province du Sanguié. Elles ont reçu des kits alimentaires et du savon à l’occasion de la 15e édition des Journées de convivialité des personnes âgées, organisée par l’Association Pia en collaboration avec le centre socio-sanitaire Oasis JB. Au nombre des bénéficiaires figuraient 250 personnes âgées, 100 veuves des FDS et des VDP tombés au front, ainsi que 400 enfants parrainés par l’Association Pia, majoritairement des orphelins.

Le don est constitué, entre autres, de 7 tonnes de riz, 50 cartons de 24 boules de savon, 350 couvertures pour les femmes des FDS et des VDP et 14 vélos pour les meilleurs élèves de l’Association Pia et les enfants du centre Oasis J.B. Selon la promotrice et directrice du centre Oasis J.B, Clarisse Missoni, cette année, il s’agissait de rendre hommage aux FDS et aux VDP tombés, dont les veuves sont parmi les bénéficiaires, d’où le thème : « Hommage aux personnes âgées, solidarité avec les personnes déplacées internes et soutien aux veuves des FDS et VDP tombés pour la Patrie ».

De l’avis de Mme Missoni, cette journée est la preuve que, malgré les temps difficiles que traverse notre pays, les populations sont résilientes. L’objectif de la Journée est d’offrir aux personnes âgées et autres démunis un peu de réconfort et de joie durant les fêtes de fin d’année. « Malgré leur fragilité, les personnes du troisième âge contribuent à bâtir notre société sur le socle des grandes valeurs humaines et à façonner en nous des hommes et des femmes conscients, responsables et respectueux de la dignité », a-t-elle signifié.

Elle a remercié tous ceux qui ont œuvré à la réussite de cette édition dont les amis allemands et italiens qui ont offert les vélos. Surtout son époux Enzo Missoni pour sa générosité envers les plus démunis.

La solidarité envers les personnes affectées

Les patrons de la cérémonie, le ministre chargé de la Justice, Edasso Rodrigue Bayala, et sa collègue chargée de l’Action humanitaire, Pélagie Kabré, se sont fait représenter. Prenant la parole en leur nom, le directeur de cabinet du ministre de la Justice, Bépoadi Sinini, a félicité la promotrice pour cette initiative qui a 15 ans d’existence. Pour lui, cette Journée n’est pas une simple fête. Elle est avant tout un acte de reconnaissance, un témoignage de gratitude et un message fort adressé à notre société : celui de ne jamais oublier celles et ceux qui ont bâti, par leur labeur et leur sagesse, les fondements de notre vivre-ensemble. Le thème, qui exprime la solidarité envers les personnes affectées par le terrorisme, s’inscrit dans la vision des autorités actuelles.

L’activité avait pour parrains Bouba Béréhoudougou et pour marraine Dr Emma Kantiono. De son avis, être marraine d’une telle activité est un engagement de cœur, un devoir moral et un acte de fidélité envers nos valeurs de solidarité et de reconnaissance. En ces temps difficiles pour notre pays, cette cérémonie prend une dimension toute particulière.

« Elle nous rappelle que, malgré l’épreuve, la solidarité demeure notre plus grande force. Elle prouve que lorsque les cœurs s’unissent, l’espoir renaît »,

a précisé Dr Kantiono. Le gouverneur de Nando était représenté par le haut-commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo.

Beyon Romain NEBIE