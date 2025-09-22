Journées internationales de la paix et de la tolérance: la Ve édition célébrée sous le signe de la parenté à plaisanterie

Le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des Relations avec les Institutions a lancé, le samedi 20 septembre 2025, la Journée internationale de la paix et de la tolérance (JIPT) à Bobo-Dioulasso. Cette Ve édition est placée sur le thème : « Place et rôle des mécanismes traditionnels de résolution des conflits dans la promotion du vivre-ensemble et la préservation de la paix au Burkina Faso ».

Le Burkina Faso commémore la Journée internationale de la paix, conjointement avec celle de la tolérance dans la région du Guiriko du 20 septembre au 15 novembre 2025. Marquée par une série d’activités au profit des différentes couches sociales de la population, le lancement a été fait, le samedi 20 septembre 2025 à Bobo-Dioulasso, sur le thème : « Place et rôle des mécanismes traditionnels de résolution des conflits dans la promotion du vivre-ensemble et la préservation de la paix au Burkina Faso ».

Plusieurs activités sont inscrites au menu de ces journées. Il s’agit de la cérémonie de lancement à travers une course cycliste féminine suivie d’une journée de parenté à plaisanterie, des rencontres d’échanges avec les communautés, des conférences en milieu scolaire, des concours de slam et de poésie, d’une émission radiophonique et d’une cérémonie de clôture à travers un panel et la remise des prix aux lauréats des différentes compétitions. La commémoration a débuté par une course cycliste féminine placée sur le thème :

« Femmes du Burkina Faso, engagez-vous pour la promotion des mécanismes traditionnels de résolution des conflits ».

Au total, 20 coureuses dont 10 de la province du Houet, cinq du Kénédougou et cinq du Tuy ont pris part à cette compétition. Honorine Barro du Kénédougou, qui a terminé première, est repartie avec un vélo neuf et la somme de 100 000 FCFA. Sankara Adjara du Tuy, classée deuxième, et Traoré Mariam du Kénédougou, qui a terminé troisième, ont reçu respectivement des enveloppes de 75 000 FCFA et 50 000 FCFA. En plus de cette course, une journée de parenté à plaisanterie a été organisée en guise de lancement de ces journées. Plusieurs communautés ont pris part à cette journée de parenté à plaisanterie où des messages de paix, de tolérance, de cohésion sociale et de vivre-ensemble ont été véhiculés.

Cultiver la paix à travers les valeurs endogènes

Selon le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, représentant le ministre en charge de la Justice, la commémoration de la Journée internationale de la paix 2025 intervient dans un contexte qui nous impose le recours à nos valeurs ancestrales en vue de bâtir une société de paix en adéquation avec les principes et valeurs traditionnels burkinabè. Pour elle, à travers le thème de cette édition, le gouvernement interpelle l’ensemble des composantes de la société burkinabè à se recentrer sur ces valeurs endogènes et à mettre en avant, aussi bien individuellement que collectivement, les mécanismes traditionnels de sauvegarde de la paix et du vivre-ensemble.

« Face à l’apparition de nouvelles forces de division qui attisent la violence et propagent la haine et l’intolérance, il est plus qu’impératif pour chaque citoyen de s’engager dans la promotion de nos valeurs sociales et culturelles afin de contribuer activement à la reconquête de notre souveraineté à tous les niveaux », a-t-elle laissé entendre. Pour le secrétaire général du ministère de la Justice, Harouna Kadio, la paix est toujours un défi majeur. « Nous célébrons cette journée pour montrer à tous les Burkinabè que nous voulons la paix, nous souhaitons la paix. Nous sommes sociologiquement des peuples de paix, des peuples pacifiques et donc nous donnerons tout afin de pouvoir promouvoir cette paix », a-t-il affirmé. Les autorités ont visité les différents stands d’exposition mis en place par les communautés ethniques dans le cadre de la promotion de la paix.

