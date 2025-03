Journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne: le gouverneur du Centre-Nord invite les populations à être des parents exemplaires

Les corps constitués de la région du Centre-Nord ont lancé, le mercredi 26 mars 2025, devant le gouvernorat de Kaya, la IIe édition des Journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne.

Le lancement des Journées nationales d’engagement patriotique et participation citoyenne (JEPPC) dans la région du Centre-Nord a été marqué par une montée des couleurs nationales avec l’entonnement du l’hymne de la victoire en langue nationale mooré par les élèves du primaire. Le patron de la cérémonie, le gouverneur du Centre-Nord, Blaise Ouédraogo, a ensuite lu le discours du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré avant de prodiguer des conseils d’engagement patriotique et de sacrifices pour la Nation à l’ensemble des corps constitués et les populations de sa région.

Il les a invités à s’approprier les termes du thème de cette édition, en lien avec l’ordre et la discipline qui permettent à une Nation de tenir débout. « Nous devons nous rendre compte que cet ordre et cette discipline commencent dans les familles. Chaque père et chaque mère doit être un exemple en surveillant ses enfants tout en leur inculquant le bon comportement pour un bon vivre social collectif », a souhaité le gouverneur Ouédraogo. Pour lui, la responsabilité parentale et la valeur familiale sont des données que nous retrouvons dans les coutumes et traditions burkinabè. Blaise Ouédraogo a mis l’occasion à profit pour féliciter les Forces de défense et de sécurité (FDS) et les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) pour leurs sacrifices ultimes pour la reconquête du territoire et la quête de la souveraineté.

« Nous remercions également les éducateurs et enseignants pour avoir inculqué l’hymne national en mooré à leurs apprenants », s’est-il réjoui. Selon le directeur régional des droits humains, de la promotion de la citoyenneté et de la paix du Centre-Nord, Zakaria Bayilou, pour cette première quinzaine de la deuxième édition des JEPPC-2025, plusieurs activités sont au programme pour le compte de sa direction.

Il a cité entre autres, un jeu concours inter établissements sur le civisme et la participation citoyenne au profit des élèves de la classe de 4e à Kongoussi, les conférences en milieu scolaire dans les universités et centres de formation professionnelle. « Une opération de don de sang sera organisée au profit des forces combattantes, une journée de salubrité et des émissions radiophoniques sont également prévues sur la question du

respect des couleurs nationales, leur sens et leur portée», a ajouté M. Bayilou.

Emil Abdoul Razak SEGDA