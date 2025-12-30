La perlèche: une maladie bénigne mais qui peut provoquer de l’inconfort

La perlèche est une inflammation douloureuse aux commissures des lèvres, souvent rouge, sèche, fissurée et croûtée, causée par une humidité excessive qui favorise les infections fongiques ou bactériennes. Elle se manifeste par des rougeurs, des fissures et des croûtes, rendant difficile l’ouverture de la bouche, le sourire et l’alimentation, et peut être due au froid, à des carences nutritionnelles, à des problèmes dentaires ou à une mauvaise hygiène bucco-dentaire.

La perlèche, également connue sous le nom de chéilite, est une infection fongique courante qui se manifeste par des lésions douloureuses aux coins de la bouche. Elle se caractérise par des fissures, des croûtes, des rougeurs cutanées, des saignements dans ces zones, une sensation de brûlure ou démangeaisons et surtout une difficulté à ouvrir la bouche ou à manger. Le plus souvent, cette lésion apparait au niveau des deux côtés de la bouche et est très rarement contagieuse.

Gênante, cette affection est souvent causée par une combinaison de facteurs environnementaux, mécaniques et infectieux. Un excès alimentaire de sucre ou les carences nutritionnelles également, notamment en vitamine B, en acide folique et en sels minéraux favorise le développement de candidose.

Une mauvaise hygiène bucco-dentaire peut aussi être un facteur de risque de perlèche tout comme l’utilisation d’antibiotiques. L’utilisation d’objets portés à la bouche ou de cosmétiques allergisants et irritants sont également susceptibles d’être à l’origine d’une perlèche. Plus rarement, des maladies générales sous-jacentes peuvent être un facteur favorisant de perlèche : carences nutritionnelles, diabète, VIH, cancers…

Lorsqu’un champignon provoque une perlèche, les coins de la bouche deviennent rouges, fissurés et douloureux. Une substance blanche peut également apparaître, similaire à celle observée dans les infections à levures buccales.

La maladie peut également être provoquée par une infection bactérienne. Ce type de perlèche est plus fréquent chez les enfants et jeunes adultes. Dans ces deux cas, la prolifération de champignons et bactéries est favorisée par un léchage fréquent des lèvres, des prothèses dentaires mal ajustées et une salivation excessive.

La perlèche est généralement bénigne mais elle peut provoquer des douleurs et de l’inconfort. Pour soulager les symptômes de la perlèche, certains ingrédients naturels comme le miel, l’huile de coco ou d’autres huiles végétales, l’aloe vera ou le concombre peuvent être utilisés. Le miel soulage grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et anti-bactériennes.

L’huile de coco a des propriétés antimicrobiennes et apaisantes. Il est donc recommandé d’appliquer de l’huile de coco vierge sur les commissures pour réduire la douleur et accélérer la guérison. Selon la nature de la perlèche, certains médicaments peuvent être prescrits. C’est le cas des crèmes antifongiques, des comprimés antifongiques par voie orale si l’origine est mycosique ; des bains de bouche antiseptiques ou des corticoïdes pour réduire l’inflammation.

Pour éviter la perlèche, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène bucco-dentaire. Pour cela, il est recommandé de se brosser les dents deux fois par jour avec une brosse à dents souple, d’utiliser du fil dentaire, de se rincer la bouche avec un bain de bouche antiseptique et nettoyer régulièrement les prothèses dentaires amovibles si possible. Si la perlèche persiste, n’hésitez pas à consulter un médecin.

Abdoulaye BALBONE

Source : https://www.passeportsante.net