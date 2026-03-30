La Révolution en marche

A l’unanimité des 70 votants, les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT) ont adopté, le vendredi 27 mars 2026, la loi portant Charte de la Révolution. Par ce vote sans équivoque, les représentants du peuple ont apporté une pierre supplémentaire à l’édifice de la marche du Burkina Faso vers une refondation profonde de l’Etat et de ses institutions, inscrivant le pays dans une dynamique révolutionnaire assumée et structurée.

La nouvelle Charte de la Révolution se substitue ainsi à celle de la Transition, adoptée le 14 octobre 2022 et révisée le 25 mai 2024. Elle intègre les évolutions intervenues dans la conduite de l’Etat, notamment la dissolution des partis politiques et la nécessité d’adapter l’architecture institutionnelle aux exigences du moment.

Parmi les innovations majeures, l’on note la consécration juridique de la Révolution progressiste populaire (RPP), l’affirmation des valeurs de patriotisme, de souveraineté nationale et de défense de la patrie, ainsi que la réorganisation de l’organe législatif, désormais débarrassé de la composante « politique » pour prendre en compte les quatre nouvelles régions administratives.

La Charte introduit également une nouvelle dénomination des institutions, avec notamment l’Assemblée législative du peuple, traduisant ainsi une volonté d’ancrer davantage l’action publique dans les aspirations profondes des Burkinabè.

Concrètement, cette adoption constitue la suite logique de la proclamation, le 1er avril 2025, de la RPP par le Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. En effet, la Charte, tout comme l’Assemblée et le gouvernement, se voit désormais imprégnée d’une orientation résolument révolutionnaire. Cette dynamique se manifeste déjà dans la dénomination de certains départements ministériels, à l’image des ministères de la Construction de la patrie et des Serviteurs du peuple, qui traduisent une nouvelle philosophie de gouvernance fondée sur l’engagement, le sacrifice et la proximité avec les citoyens.

Mais une révolution ne saurait être uniquement institutionnelle. Elle appelle une adhésion populaire sincère et un véritable changement de mentalités. C’est dire qu’il revient à chaque Burkinabè de s’inscrire pleinement dans cette dynamique nouvelle. Abandonner les anciennes habitudes, parfois contraires à l’intérêt général, devient une exigence, tandis que la discipline, le patriotisme, la responsabilité et l’engagement citoyen s’imposent comme des devoirs.

Le Burkina Faso a amorcé, depuis peu, un tournant historique dans sa marche vers une souveraineté véritable et un développement endogène partagé. Certes, la Charte de la Révolution trace la voie, mais sa réussite dépendra de l’engagement collectif. Soutenir les actions entreprises, accompagner les réformes en cours et œuvrer à l’unité nationale sont autant de chantiers qui appellent à l’action. Car la Révolution commence d’abord dans les comportements et les actes de tous les jours.

Par Assetou BADOH