Les Rencontres musicales africaines (REMA): la VIIIe édition du 16 au 18 octobre 2025

Par
JK. Sidwaya
-
Le Directeur artistique des REMA, Mohamed Kaboré alias Alif Naaba : « les REMA 2025 seront l’occasion de cartographier le potentiel, créatif et économique du grand Sahel lors des panels ».

Le Directeur artistique des REMA, Mohamed Kaboré alias Alif Naaba, a animé une conférence de presse, le vendredi 19 septembre 2025, à Ouagadougou, pour annoncer la VIIIe édition des REMA prévue, du 16 au 18 octobre prochain, sur le thème « Sahel : un nouvel imaginaire créatif ».

Les initiateurs des Rencontres musicales africaines (REMA) ont décidé d’organiser la VIIIe édition, du 16 au 18 octobre 2025, sur le thème « Sahel : un nouvel imaginaire créatif ». L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse, le vendredi 19 septembre 2025, à Ouagadougou, par le directeur artistique des REMA, Mohamed Kaboré alias Alif Naaba.

« Les REMA constituent un cadre dédié à la musique qui réunit au Burkina Faso les artistes professionnels, les partenaires et les acteurs de la musique venant d’Afrique et d’ailleurs. Durant 3 jours ils vont échanger sur l’économie de la musique. Les REMA 2025 seront l’occasion de cartographier le potentiel, créatif et économique du grand sahel lors des panels », a soutenu M. Kaboré.

Cette édition, a-t-il noté va s’articuler autour de plusieurs activités. Il s’agit de conférences, des connexions musiques, le « REMA welcome night » qui va concerner 15 pays, une table ronde UEMOA qui va permettre d’échanger sur la copie privée. « Aussi, il est prévu un tournoi Maracaña qui débutera deux semaines avant l’ouverture, des formations des concerts et bien d’autres activités », a ajouté le directeur artistique. Le promoteur des REMA a également annoncé la participation de 18 pays à cette édition. Il a affirmé qu’une récompense de 1000 dollars (environ 500 000 F CFA) sera décernée au meilleur « showcases ».

Au titre des innovations des REMA 2025, Alif Naaba a cité, entre autres, l’ouverture de la cité de la musique au Burkina Faso, les REMA application, le changement de site des activités du forum et des panels au REMA space. Il a aussi confié que cette année le
« REMA space » et le « REMA expo » vont se dérouler au palais des sports de Ouaga 2000 avec un ticket journalier de 500 F CFA. Qu’est ce qui est prévu pour les journalistes pour une bonne couverture de l’évènement ?
Alif Naaba a indiqué qu’un espace doté d’une connexion internet sera aménagé pour les acteurs des médias afin de faciliter leur travail.

Nadège YE
Bénédicte KAM
(Stagiaire)

