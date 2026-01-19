Lilbouré: 12 morts et 73 blessés dans deux accidents de circulation

Deux accidents de la circulation se sont produits dans l’après-midi du vendredi 16 janvier 2026, sur la Route nationale 3 (RN3), à hauteur de la localité de Lilbouré, dans la province du Sandbondtenga. Le bilan fait état de 12 personnes décédées et 73 blessées, selon les services compétents.

Le premier accident a impliqué un camion de type 10 tonnes. Le véhicule, en provenance de Dori, transportait des sacs de jujubes secs ainsi que des passagers. Il se serait renversé à la suite d’une collision avec un camion-citerne non identifié, lors d’une manœuvre de dépassement. L’accident a entraîné la perte de plusieurs passagers. Plus tard, presqu’au même endroit, un second accident est survenu impliquant un véhicule personnel , circulant dans le sens Dori-Kaya.

Le véhicule aurait été percuté successivement par deux camions non identifiés, également lors de manœuvres de dépassement, selon des témoignages recueillis sur place. Les deux accidents ont occasionné d’importants dégâts matériels. Le véhicule Nissan ainsi que le camion de 10 tonnes ont été fortement endommagés. Le bilan provisoire fait état de 85 victimes, dont 12 décès, 22 blessés graves et 51 blessés légers. Les blessés ont été évacués vers le Centre hospitalier régional (CHR) de Kaya pour leur prise en charge médicale. Les corps des personnes décédées ont été déposés à la morgue du même établissement. Les constats ont été effectués par le Commissariat de police départemental (CPD) de Pissila.

Les opérations de secours ont mobilisé les sapeurs-pompiers, les agents des Eaux et forêts de Noaka, le centre médical de Pissila, l’Unité médicale d’intervention (UMI) de Pissila ainsi que l’Escadron de sécurité routière et d’intervention (ESRI) de la Gendarmerie nationale, chargé de la sécurisation des lieux. Les interventions se sont déroulées en présence du Procureur du Faso près le Tribunal de grande instance de Kaya, assisté de ses adjoints, ainsi que des autorités administratives locales. Les autorités interpellent les usagers de la route au strict respect des règles de la circulation, surtout d’éviter les dépassements dangereux.

Agence d’information du Burkina