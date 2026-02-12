Lutte contre la cybercriminalité : Un groupe de faux démarcheurs interpellés pour des faits d’escroquerie via les TIC !

Dans le cadre de ses missions de protection des personnes et de leurs biens dans le cyberespace burkinabè, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a interpellé un groupe de présumés cyberdélinquants pour des faits d’escroquerie via les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC).

Il s’agit de N.W., 23 ans, électricien, et de K.E., 39 ans, un serviteur du peuple, tous de nationalité burkinabè et domiciliés à Ouagadougou. Ils se faisaient passer selon les circonstances, pour des démarcheurs immobiliers ou pour des prétendus locataires en voie de déménagement, dans le but de piéger leurs victimes à la recherche de maisons à louer.

S’agissant du mode opératoire, N.W, à travers son profil Facebook dénommé « Elvis NAMALGUE », publiait de fausses annonces de maisons à louer, de différents standings, dans des groupes Facebook, notamment « 24 heures pour louer sa maison » et « Sap-Sap Immobilier des maisons à louer ». Une fois contacté, il communiquait aux potentiels clients les modalités de location et organisait une visite des lieux.

Sur place, la victime ne pouvait accéder à l’intérieur de la maison, sous prétexte que l’occupant n’avait pas encore totalement libéré les lieux. Afin de renforcer la crédibilité de la manœuvre frauduleuse, K.E. intervenait par appel téléphonique en se présentant comme le supposé locataire, rassurant la victime sur une libération imminente du local.

Une fois le marché conclu, N.W. exigeait le paiement des cautions, de l’avance et de sa commission par mobile money, invoquant la nécessité de réserver la maison. Il délivrait ensuite un faux reçu au nom de la victime et fixait un rendez-vous pour la remise des clés. Après encaissement des fonds, il devenait injoignable, laissant les victimes constater la supercherie.

Saisie par plusieurs plaintes, la BCLCC a ouvert une enquête qui a permis l’interpellation des deux membres présumés auteurs. Les faits enregistrés font état de 42 victimes pour un préjudice financier estimé à plus de 5 millions de FCFA.

Au terme de l’enquête, ils ont été déférés devant Monsieur le Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I afin de répondre de leurs actes.

La BCLCC invite les internautes à redoubler de vigilance et à signaler tout cas suspect à travers ses canaux officiels de communication.