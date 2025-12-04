Lutte contre le trafic illicite de produits chimiques : La Police Nationale saisit 06 fûts de cyanure à Pô

Dans le cadre de ses missions régaliennes de protection des personnes et des biens et la lutte contre l’insécurité sous toutes ses formes, le Commissariat Central de Police de la ville de Pô a mis aux arrêts un individu qui s’adonnait au trafic et à la vente de cyanure entre le Burkina Faso et un pays voisin.

L’interpellation a eu lieu lors d’une mission de contrôle et de sécurisation menée sur la Route Nationale n°5 (RN 05), à hauteur du village de Tambolo. En effet, au cours de cette opération, les agents ont intercepté un véhicule particulier qui se dirigeait vers la ville de Pô. Les fouilles approfondies ont permis de découvrir et de saisir six (06) fûts de cyanure, dont la valeur est estimée à plus de 1.000.000 FCFA.

La Police Nationale réitère ses remerciements aux populations pour leur collaboration constante dans le cadre de la lutte contre toutes les formes d’insécurité. Elle les invite par ailleurs à poursuivre dans la même dynamique tout en continuant de signaler les cas suspects aux numéros verts mis à leur disposition que sont les 17, 16 et 1010.