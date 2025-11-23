Lutte contre les produits prohibés: 355 cartons de liqueurs prohibées saisis à Zawara grâce à la vigilance citoyenne

La Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (DRICA) NANDO en collaboration avec population a permis de mettre fin à une tentative d’importation illégale de liqueurs en sachet dans la commune de ZAWARA dans le Sanguie, le 22 novembre 2025

Le commerçant impliqué, identifié comme importateur de produits prohibés, a été appréhendé en possession de 355 cartons de liqueurs en sachet, une marchandise strictement interdite sur le territoire national. L’ensemble de la cargaison a été immédiatement saisie et transférée dans les locaux de la DRICA NANDO.

Le contrevenant a été remis aux forces de l’ordre de la localité, conformément aux dispositions en vigueur. Cette intervention rapide et efficace témoigne de la synergie entre les autorités administratives et les citoyens, engagés dans la lutte contre les pratiques commerciales illicites.

La DRICA NANDO tient à saluer la vigilance exemplaire de la population, dont la collaboration active a été déterminante dans le succès de cette opération. Elle réaffirme son engagement à protéger les consommateurs et à garantir un environnement commercial sain et conforme à la réglementation.