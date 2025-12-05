Marathon international de la Taanjiama : 72 heures pour célébrer la résilience dans le Goulmou

Le Marathon international de la Taanjiama (MIT) se tient, du 4 au 6 décembre 2025, à Fada N’Gourma, sous le thème : « Sport et culture pour un Goulmou résilient ». Le lancement officiel des activités a eu lieu, ce jeudi 4 décembre 2025, avec l’ouverture du village du marathon, l’une des innovations majeures de cette édition.

Initiée par le Cercle de réflexion et d’action du Gulmu (Cercle Tin Fii), la deuxième édition du Marathon international de la Taanjiama (MIT) se tient, du 4 au 6 décembre 2025, à Fada N’Gourma. Le top de départ de l’événement a été donné, ce jeudi 4 novembre 2025, à travers l’ouverture officielle du village du marathon. Une entrée en matière qui vient offrir un espace d’exposition-vente de mets locaux et d’animations culturelles, dédié à la promotion du potentiel local. Pour le gouverneur de la région de l’Est, Ram Joseph Kafando, ce cadre traduit « parfaitement » la dynamique de résilience et de créativité des populations du Goulmou, de la Sirba et de la Tapoa, les trois entités qui forment l’ancienne région de l’Est. Abondant dans le même sens, Aminata Lompo, représentant le ministre en charge de l’Agriculture, patron de l’événement, a souligné que ce village « offre un espace où sport, culture, gastronomie et agriculture se rencontrent harmonieusement pour célébrer l’identité locale et la vitalité des filières ».

Parmi les innovations de l’évènement, figure, également, le “Parcours de la résilience”, une course de 10 kilomètres jalonnée d’obstacles, prévue pour demain vendredi. Elle est ouverte notamment aux Forces de défense et de sécurité (FDS), afin de symboliser l’endurance et la détermination des populations face aux défis sécuritaires. Point d’orgue du MIT, le semi-marathon de 21 kilomètres se disputera, le samedi 6 décembre. Les jeunes de moins de 18 ans auront, eux, droit à un circuit de 5 kilomètres. Plus de 1 500 coureurs, venus du Burkina Faso et de plusieurs pays, sont attendus à cette grande fête sportive placée sous le signe de la résilience.

Le président du comité d’organisation du MIT, Limaba Lompo, a exprimé sa gratitude aux autorités administratives, coutumières, religieuses, militaires et paramilitaires pour leur accompagnement constant. Il a remercié, également, les partenaires techniques et financiers « dont l’engagement témoigne de leur conviction profonde que le sport et la culture demeurent les leviers puissants pour renforcer la résilience et promouvoir le développement local ». Avant de procéder à l’ouverture officielle du village du MIT, le gouverneur Ram Joseph Kafando a rendu un hommage appuyé aux FDS et VDP, qui, selon lui, « portent haut le flambeau de la nation dans la lutte pour la restauration de la paix et de la sécurité et la construction d’une souveraineté réelle pour notre chère patrie ».

Joanny SOW