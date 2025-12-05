Soutien alimentaire japonais: la contribution du Projet KR 2023 en évaluation

Les membres du comité consultatif de l’appui alimentaire japonais au titre de l’année fiscale 2023 se sont réunis le mercredi 3 décembre 2025 à Ouagadougou. Ils ont passé en revue la situation alimentaire du Burkina Faso ainsi que la contribution de ce soutien à la sécurité alimentaire.

Dans le cadre de la coopération bilaté-rale entre le Japon et le Burkina Faso, le pays du soleil levant s’est engagé à soutenir les efforts du gouvernement en matière de sécurité alimentaire, à travers le projet KR. Ce projet comporte deux axes dont la monétisation partielle des vivres pour financer des projets de développement. Au titre de l’année fiscale 2023 il a consenti un soutien en riz de 4 125, 335 tonnes au profit des populations burkinabè. Ainsi, les membres du comité consultatif du KR 2023 se sont réunis le mercredi 3 décembre 2025 à Ouagadougou pour poser, entre autres, les bases d’une distribution saine de cet appui alimentaire et de la constitution du fonds de contrepartie.

Il s’est agi spécifiquement pour les membres de présenter la situation alimentaire du Burkina Faso ainsi que la contribution de ce soutien, d’évaluer l’efficacité de

la distribution du riz, d’échanger sur la constitution et l’utilisation du fonds de contrepartie et échanger des points de vue sur les relations publiques/publicité relative à la distribution du riz et à l’utilisation du fonds déposé. « Ce projet est spécifique car il vient soutenir le Burkina Faso sur deux volets : un appui alimentaire et la reconstitution d’un fonds au niveau du fonds de la contrepartie pour accompagner le Burkina dans la mise en œuvre de projets structurants dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire et le financement de l’offensive agropastorale », a souligné le secrétaire général du ministère de l’Agriculture,

des Ressources animales et halieutiques, Gaoussou Sanou.

Il a signifié que sur un volume total de 4 068,729 tonnes de riz sain réceptionnées en 2023, une quantité de 2 400,03 tonnes a été vendue aux consommateurs sur tout le territoire national et 1 668,699 tonnes distribuées gratuitement à des associations caritatives, dont 200 tonnes au Conseil national de secours d’urgence et

de réhabilitation (CONASUR). « Les recettes issues de la vente, d’un montant de 800,10 millions de francs CFA ont été reversées entièrement dans le fonds de contrepartie pour un montant minimum requis de 790 773 477 de francs CFA, soit un taux de réalisation de 101%.

Cette somme servira à financer des projets de développement au profit de notre pays », a-t-il précisé. Aussi, M. Sanou a indiqué que le KR au titre de l’année fiscale 2024 s’élève à environ 4 221 tonnes, d’une valeur, tous services compris, de 600 millions de yens soit environ 2,422 milliards de francs CFA. « Il est actuellement en chargement sur wagons au port d’Abidjan, à destination du Burkina Faso », a-t-il poursuivi. Sur ce, le secrétaire du ministère en charge de l’agriculture a traduit sa gratitude au gouvernement et au peuple japonais pour ce type de coopération.

Kadi RABO