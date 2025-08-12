Mécanique automobile à Dédougou: Sabine Sangaré, un « moteur » dans un monde d’hommes

Sabine Ymizoua Sangaré a choisi de faire la mécanique automobile bien que ce métier soit, à tort ou à raison, considéré comme l’apanage des hommes. Ce métier suscite pourtant la passion et le dévouement de cette jeune fille que nous avons rencontrée dans un garage de la ville de Dédougou. Portrait !

Dans ce garage situé au secteur 4 de la ville de Dédougou, un fait retient l’attention des visiteurs : la présence féminine parmi les employés mobilisés autour du chef garagiste, Gilbert Coulibaly. Elle, c’est Sabine Ymizoua Sangaré. Une jeune fille qui rêve de bâtir son avenir dans ce métier. Un travail qu’elle dit avoir aimé depuis sa tendre enfance.

Mademoiselle Sangaré, âgée de 25 ans, après son école primaire passée au camp militaire de Dédougou, rejoint le lycée privé technique Bethel de la même ville.

Le Brevet d’études du premier cycle en main, elle s’inscrit au lycée professionnel régional Nazi-Boni de Dédougou pour faire de la mécanique. Dans cette aventure, la technicienne en automobile rencontre l’homme qui va aiguiser en elle l’envie de vivre ce métier : son professeur de technologie. Elle y obtient le Brevet d’études professionnelles en mécanique. Mais, ne pouvant pas passer le baccalauréat professionnel dans cet établissement, elle se dirige vers le lycée technique professionnel Saint-Augustin. Le Bac pro en mécanique, son dernier diplôme, devrait lui ouvrir la route de l’université. Mais, cela est malheureusement un luxe qu’elle ne peut s’offrir au regard des conditions de la famille.

Elle refuse pourtant de baisser les bras. « J’ai décidé de venir au garage pour pratiquer », dit-elle. Sans aucun complexe, son engagement force l’admiration. « Je suis subjugué par cette présence féminine dans ce garage que je fréquente depuis quelque temps »,

balance Joseph (nom d’emprunt), un client. Pour lui, la jeune Sangaré s’illustre en matière de sécurité des engins. « Elle prend toujours soin de s’assurer que les pièces sont bien placées et les écrous bien serrés », avoue le client. Il souhaite que sa détermination fasse tache d’huile pour servir de source d’inspiration aux autres filles. Moussa (nom d’emprunt), un autre client soutient que le travail de la mécanicienne automobile donne « pleinement satisfaction ». C’est d’ailleurs l’un des motifs du choix de ce garage pour la maintenance de son véhicule.

« Certaines personnes me reprochent que la mécanique automobile n’est pas un métier pour femme. Qu’aucun homme ne voudrait de moi parce que je ne suis pas comme les autres filles », regrette-t-elle. Mais, rassure-t-elle, ces préjugés n’ébranlent aucunement sa conviction. D’ailleurs, Sabine Sangaré se définit au garage comme un garçon. « J’ai demandé à mes collègues de me considérer comme eux. Je me dis que nous sommes tous pareils », souffle-t-elle.

Un métier ouvert à tous

Visiblement garçon de par sa coiffure, elle dit avoir adopté ce modèle tout simplement parce qu’il est adapté à l’exercice de son travail. Pour elle, la mécanique automobile est un métier ouvert à tout le monde. D’où son appel à toutes les filles qui hésitent encore, à se laisser aller au charbon.

Le masque d’homme de la demoiselle Sangaré tombe dès qu’elle quitte le travail. Son père adoptif, Israël Ouattara, témoigne que chaque matin, sa fille accomplit les tâches ménagères avant de prendre la route du garage. Il avoue que son enfant a fait le bon choix car la mécanique auto est un des métiers d’avenir. Fier d’elle, il ne tarit pas de conseils et d’encouragements pour stimuler le désir de sa fille d’aller de l’avant.

Et ce n’est pas son patron Gilbert Coulibaly qui dira le contraire. « C’est une fille qui se soumet à tout exercice et s’adapte à la pression », laisse-t-il entendre. Il estime que Sabine a réussi là où certains garçons ont échoué. Celle qui aura déjà gravi des échelons dans la mécanique automobile, entretient des relations empreintes de bonne ambiance au travail. Elle est ouverte à tout le monde. « Elle pose des questions pour mieux comprendre », précise Denis Sawadogo, un collègue employé. Toujours concentrée sur le travail, la jeune garagiste se donne à fond, renchérit un autre, Florentin Boni. Ce dernier affirme que la garagiste est toujours joviale et ne connait pas la bagarre depuis environ deux ans qu’ils sont ensemble.

L’import-export des véhicules, le rêve de Sabine

La création de son propre garage est l’un de ses rêves les plus fous. La réalisation d’un tel projet va « me permettre de conquérir les marchés d’entretien et de maintenance des véhicules des différents ministères et pourquoi pas de la présidence du Faso », se plaît-elle à dire. Plus loin, le secteur de l’import-export des véhicules automobiles intéresse également la jeune Sabine Sangaré. « Je veux être une femme d’affaires dans le domaine », laisse-t-elle entendre. En entendant, son souhait est de séjourner dans une unité de fabrication ou d’assemblage de véhicules pour renforcer ses capacités et se perfectionner davantage.

Yacouba BELEM