Ministère de la Santé: le mérite de 362 agents reconnu

La cérémonie de décoration du personnel du ministère de la Santé, à l’occasion de la commémoration de la fête de l’indépendance du Burkina Faso, a eu lieu, vendredi 19 décembre 2025, à Ouagadougou.

La Nation est reconnaissante envers les agents de santé qui se sont distingués par leur dévouement et engagement professionnel en 2025. C’est pourquoi, à l’occasion de la commémoration du 65e anniversaire de l’indépendance du Burkina Faso, le ministère de la Santé a décidé de leur décerner des distinctions honorifiques, vendredi 19 décembre 2025, à Ouagadougou. Ils sont au total 362 personnes physiques, morales et décédées à avoir reçu des médailles dans plusieurs Ordres burkinabè. Il s’agit de 25 distinctions dans l‘Ordre de l’Etalon, 27 dans l’Ordre du Mérite burkinabè et 310 dans l’Ordre du Mérite de la santé et de l’Action sociale avec agrafe santé.

Le ministre de la Santé, Robert Kargougou, a soutenu que, décorer un agent de santé, c’est honorer le travail bien fait, le sens du sacrifice et la loyauté envers le service public. En effet, il a expliqué que dans le contexte où le Burkina Faso traverse des défis sécuritaire et sanitaire, les agents de santé sont restés debout, fidèles à leur serment. Ainsi, il a souligné que leur contribution a permis d’assurer la continuité des soins, de renforcer la prévention et protéger les populations les plus vulnérables. « Les distinctions qui vous ont été décernées ne sont pas de simples insignes honorifiques.

Elles symbolisent la reconnaissance de la Nation pour des années de service exemplaire, de professionnalisme et d’abnégation », s’est-il adressé aux récipiendaires. Ces distinctions, a-t-il ajouté, traduisent la volonté des plus hautes autorités burkinabè à promouvoir l’excellence, le mérite et l’éthique dans le secteur sanitaire. Le ministre Kargougou a invité les récipiendaires à continuer d’incarner les valeurs de rigueur, de solidarité et de patriotisme.

L’ancien ministre chargé de la Santé, Pr Charlemagne Ouédraogo, fait officier de l’Ordre de l’Etalon, a exprimé des sentiments de joie, de satisfaction de voir son travail reconnu par les autorités. « Nous devons chacun, en ce qui nous concerne, nous engager plus pour que nous puissions dérouler les missions qui nous ont été confiées avec satisfaction », a-t-il poursuivi.

L’épouse du colonel-major, feu Pr Lassana Sangaré, Nestorine Sangaré a traduit sa reconnaissance au ministère de la Santé pour la distinction à titre posthume de son mari fait officier dans l’Ordre de l’Etalon. « Ça fait de la peine car, j’aurais aimé que ce soit mon mari lui-même qui vienne. Mais, je suis reconnaissante aux autorités qui ont reconnu le mérite de son travail et sa contribution au développement de la santé », a-t-elle confié.

Pour le Pr Diarra Yé, élevée au rang de Commandeur de l’Ordre de l’Etalon, pédiatre et enseignante à l’Université Joseph-Ki-Zerbo, admise à la retraite, c’est une fierté de

recevoir cette distinction. « Je remercie toutes les équipes avec lesquelles j’ai travaillé. Je suis reconnaissante à ma famille, particulièrement mon époux qui n’est plus de ce monde, Dr Bognéssan-Arsène Yé », a-t-elle dit.

Le Pr Abel Kabré, médecin neurochirurgien a été fait Officier de l’Ordre de l’Etalon. « C’est une cérémonie qui représente un honneur pour nous, pour les services rendus à la Nation, à la population. Cette distinction vient nous réconforter », s’est-il réjoui.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)