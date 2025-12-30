Ministère en charge de la communication: un taux physique d’exécution des activités estimé à 88,13% au 30 novembre 2025

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu sa deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel au titre de l’année 2025, lundi 29 décembre 2025.

Le taux physique moyen global d’exécution des activités du Ministère de la communication, de la culture, des arts et du tourisme (MCCAT) est de 88,13% au 30 novembre 2025. C’est ce qui est ressorti de la deuxième session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) au titre de l’année, lundi 29 décembre 2025, à Ouagadougou. Présidée par le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, c’est sur le thème : « Risque de gestion des établissements culturels recevant du public : système de management responsable et rôle du guichet unique du spectacle occasionnel », que s’est tenue cette session qui se veut un exercice d’autoévaluation et un moment de redevabilité.

Le CASEM, selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, permet de passer en revue l’ensemble des activités dérivées des objectifs assignés au département, d’analyser les insuffisances et les difficultés dans la perspective d’une meilleure orientation des interventions en 2026.

D’importants acquis ont été consolidés dans les domaines de la communication, de la culture, des arts et du tourisme durant l’année 2025, a fait savoir le ministre. Il a cité, entre autres, la tenue des évènementiels majeurs tels que le FESPACO, la nuit des Galian, le Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou, les Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), la Nuit des Lompolo, le Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET) et la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO).

6 853 documents d’archives numérisés

La célébration de la troisième édition du mois du patrimoine culturel, le renforcement de la gouvernance avec le contrôle de plus 1 118 établissements touristiques et d’hébergement dont les villas meublées, la tenue régulière des cadres de concertation, l’inauguration du Mausolée Thomas-Sankara, la numérisation de 6 853 documents d’archives, la mobilisation de plus de 2, 7 milliards F CFA de redevances de droits d’auteur collectées au 30 septembre 2025 sont également des réalisations du ministère. C’est l’ensemble de ces résultats qui porte le taux de réalisation à 88,13%, foi du ministre Ouédraogo.

Ces résultats engrangés traduisent les efforts de l’ensemble des collaborateurs dans un contexte de défis multiples, a-t-il souligné. C’est pourquoi, il les a invités à encore

plus d’engagement pour une quête permanente d’amélioration des performances. Le ministre chargé de la Culture a, par ailleurs, souligné que l’année 2026 sera décisive.

« Elle devra être placée sous le sceau de l’amélioration de l’impact de nos interventions, du renforcement de la gouvernance des filières et du suivi-évaluation rigoureux »,

a-t-il annoncé.

Au titre des perspectives pour l’année 2026, il est attendu, entre autres, 100 000 visiteurs lors du mois du patrimoine burkinabè et dans les musées fonctionnels, 130 exposants attendus au SITHO. Le ministère entend soumettre un dossier de candidature d’un bien culturel à inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Dans le secteur de la communication, a poursuivi le ministre, il est prévu le concours Galian, la délivrance de 500 cartes de presse à des journalistes et la formation de 150 journalistes au traitement de l’information, la lutte contre les fake-news, etc.

Adama SEDGO

Adama NIKIEMA

(Stagiaire)