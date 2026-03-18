Mogtédo : 1,68 tonne de poissons avariés saisis

Il est tombé dans l’oreille de Kantigui que le jeudi 12 mars 2026, la brigade territoriale de gendarmerie de Mogtédo, engagée dans une mission de sécurisation à l’occasion du jour de marché, est intervenue dans une poissonnerie située au quartier Towemba. Kantigui qui y était présent au moment des faits, a suivi toute l’opération. En effet, les éléments de la gendarmerie ont constaté qu’une forte odeur nauséabonde se dégageait d’un conteneur servant à la fois d’entrepôt et de point de vente de poissons. Face à la situation, les services d’hygiène, les services techniques compétents ainsi que le président de la délégation spéciale de la (…)

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Kantigui

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