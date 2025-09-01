Montée des couleurs nationales dans le Guiriko: les corps constitués ravivent la flamme patriotique

La traditionnelle montée mensuelle des couleurs nationales dans les services et institutions de la région du Guiriko a eu lieu, lundi 1er septembre 2025, dans l’enceinte de l’antenne régionale du Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles (SP/CNLSIST).

Comme à l’accoutumée, chaque début de mois, les corps constitués de la région du Guiriko ont une nouvelle fois réaffirmé leur appartenance à la mère patrie. En effet, ils ont procédé à la montée des couleurs nationales, lundi 1er septembre 2025. La cérémonie, qui a connu la participation des ministres chargés de l’Enseignement de base, de l’Alphabétisation et de la Promotion des langues nationales, Jacques Sosthène Dingara, celui de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubacar Savadogo, le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara, ainsi que madame l’ambassadeur du Burkina Faso au Mali, Julienne Dembélé/Sanon, a eu lieu au sein de l’antenne régionale du Secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le SIDA et les infections sexuellement transmissibles (SP/CNLS-IST) à Bobo-Dioulasso.

En entonnant en chœur l’hymne national du Burkina Faso, les corps constitués ont ravivé la fibre patriotique et renouvelé leur esprit d’appartenance à la Nation, en ce début de mois de septembre 2025. Pour le chef d’antenne régionale du SP/CNLS-IST, Oumar Sanou, cette montée des couleurs est loin d’être un acte protocolaire.

« C’est un moment de recueillement et de fierté nationale qui nous rappelle les devoirs de chacun envers la patrie », a-t-il indiqué. Quant à la gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté, elle a salué la disponibilité et l’engagement des corps constitués, mais surtout l’intérêt qu’ils accordent à cette montée des couleurs nationales dans la région. Selon elle, cette cérémonie est une occasion « précieuse » pour raviver la flamme patriotique.

A cette occasion, Mariama Konaté a rappelé les importantes activités qui se sont déroulées pendant le mois d’août dans la région et les perspectives pour le mois de

septembre. Le ministre chargé de l’Enseignement secondaire, Boubacar Savadogo, a, pour sa part, félicité l’ensemble des corps constitués du Guiriko pour leur mobilisation autour des instructions et des orientations du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, ainsi qu’autour de l’immersion patriotique obligatoire.

Noufou NEBIE