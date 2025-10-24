Natation: les différents champions de l’année connus

La Fédération Aquatic’s du Burkina a désigné les meilleurs nageurs de la saison dans les différentes catégories au cours du championnat national organisé, le dimanche 19 octobre 2025, à Ouagadougou.

Baptême du feu réussi pour les nouveaux responsables de la natation burkinabè. « Nous sommes satisfaits de cette première étape franchie. Nous avons fait de notre mieux en essayant de rehausser la valeur des prix et nous avons été soutenus en cela par le ministère et par des partenaires », s’est réjoui le président de la fédération Aquatic’s du Burkina, Ousmane Tiendrébéogo. Des minimes aux séniors en passant par les cadets et les juniors, plus d’une centaine d’athlètes se sont affrontés en brasse, puis en nage libre dans le bassin de SALITAS lors de l’édition 2025 du championnat national.

Pour les 50 mètres brasse, Adriela Minoungou a été la plus rapide chez les minimes filles avec un chrono de 47secondes et 54 centièmes. Chez les garçons Jérémie Guigma avec 42.48s a été le champion. En cadets, les 43.86s ont permis à Stéphanie Guigma d’être la meilleure des filles quand Massoud Ouédraogo réalisait un temps de 40.38s pour s’imposer devant ses concurrents. Les 50 mètres ont été couverts en 44.98s par Iman Kouraogo chez les juniors filles, suffisantes pour obtenir la médaille d’or. Dans la même catégorie, c’est Fadel Compaoré qui a été couronné chez les garçons pour ses 37.27s.

Chez les séniors, Kévin Bébané (37.84s) est monté sur la plus haute marche du podium coté garçons. Salimata Bélem est la championne de l’année grâce à un chrono de 51.44s à ce niveau. Elle a occupé également la première place au classement pour la nage libre, du fait de sa performance à 48.89s. Fadel Barry (31.24s) s’est imposé dans cette variante chez les séniors garçons. En juniors, le premier prix est allé à Steeve Somé (32.39s) pour les garçons et à Iman Kouraogo (31.13s) pour les filles. Alia Kouraogo (35.17s) et Alexandre Bamba (31.48s) sont les meilleurs de la saison en nage libre, catégorie cadette.

Chez les plus petits, Jérémie Guigma comme en brasse a été classé premier (36.02s) et Iman Kadio (42.42s), première. Des performances qui attestent d’une bonne santé de la discipline, à en croire les organisateurs. « Sur le plan technique, il y a eu une progression de nos athlètes parce qu’il y en avait qui étaient en stage au Ghana et une qui a même effectué la traversée de Gorée avec jusqu’à 5 km de nage et obtenu une médaille », a affirmé le président Ousmane Tiendrébéogo. Les prix ont été compris entre 50 000 FCFA pour les champions minimes à 12 5000 FCFA pour les champions séniors aussi bien en brasse qu’en nage libre.

Voro KORAHIRE