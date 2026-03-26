Niger/ An1 de la mise en œuvre du Programme de refondation : le Président de la République tire un premier bilan partiel (Niger Fr)

Le Président de la République, le général d’armée, Abdourahamane Tiani a fait état le mercredi des « grandes réalisations accomplies» au cours de la première année de mise en œuvre du Programme de Refondation 2025-2029, dans un message à la nation marquant le premier anniversaire de la proclamation de la Charte de la Refondation.

Le chef de l’Etat a mis en exergue ‘’Ces décisions et mesures qui sont inédites, de par leur portée et leur sens profond. Elles sont de nature à impulser un changement véritable dans la gouvernance de notre pays et nos objectifs de développement. Elles permettent de donner une nouvelle trajectoire à notre pays pour emprunter désormais le chemin de la souveraineté véritable et du progrès pour tous’’.

Au plan Politique et Institutionnel, le Président Tiani a affirmé que ‘’nous avons réussi à ‘’normaliser’’ la situation politique de notre pays avec l’installation de toutes les institutions prévues par la Charte mais également, fait reposer l’exercice du pouvoir d’Etat sur le droit’’.

Dans le registre sécuritaire, le chef de l’Etat a mentionné que ‘’nous avons réussi à stabiliser la situation sécuritaire’’, ajoutant que ‘’nos vaillantes FDS ont bien le contrôle de la situation sur le terrain, en dépit des attaques subies par notre pays ces dernières semaines et la guerre informationnelle que nous mènent nos ennemis.’’

‘’Nous avons désormais repris l’initiative sécuritaire et agissons en toute liberté’’, a-t-il fait savoir, précisant que ‘’nos FDS, au niveau national ou dans le cadre confédéral, planifient et conduisent les opérations sur le terrain sans diktat, ni injonction et les multiples succès engrangés sont édifiants.

Dans le cadre des infrastructures, le général d’armée Abdourahamane Tiani a fait état ‘’de nombreuses infrastructures en cours de réalisation, notamment, de classes, d’amphithéâtres, de centres de Santé, d’aménagements hydrauliques ou hydro-agricoles, de pistes, de routes et de logements sociaux’’.

‘’Ces équipements sont importants, surtout dans notre contexte, où certaines puissances cherchent à asphyxier notre pays, économiquement et financièrement’’, a-t-il fait observer, en promettant de ‘’redoubler d’efforts à répondre aux attentes nombreuses et légitimes des Nigériens.’’

Dans le chapitre éducatif et sanitaire, le Président Tiani a relevé ‘’d’importants efforts sont en train d’être fournis pour améliorer la qualité de ces systèmes avec la création des Collèges Scientifiques, d’un Lycée Scientifique de Jeunes filles, mais aussi, la dotation de plusieurs de nos centres de santé en matériels de dernière génération participe de ces efforts’’.

Le chef de l’Etat a confirmé le processus du recrutement en cours de plus de onze mille contractuels de l’éducation et le projet d’engagement de six mille agents de santé.

Le Président de la république a annoncé ‘’d’autres recrutements suivront, dans tous les domaines de la Fonction Publique de l’Etat, pour, non seulement, donner un emploi à notre jeunesse engagée et dynamique, mais également assurer un service public de qualité, à la hauteur des attentes de nos vaillantes populations dès que les conditions financières le permettront’’.

Source : Niger Fr

#SidwayaInfo