Nuit de la Révolution progressiste populaire : Instant de redevabilité à Tenkodogo

Le Nakambé, à l’instar des autres régions du pays, a commémoré le 30 septembre 2026, à la place de la Nation de Tenkodogo, la nuit de la Révolution progressiste populaire.

La fraicheur, née d’une pluie tombée dans la journée à Tenkodogo, n’a pas eu raison de la mobilisation des citoyens de la région du Nakambé pour rallier la place de la Nation. Ils ont pris d’assaut cet espace public de la cité de Naba Zoungrana, ce 30 septembre 2026, à partir de 18h, pour marquer d’une pierre blanche la nuit de la RPP. Parmi eux, Abdoulaye Guessongo, membre de la veille citoyenne du Koulpélogo.

Pour lui, s’il a bravé la route et les intempéries, c’est parce que c’est un évènement qu’aucun Burkinabè ne devrait se faire conter. Il a dit être témoin des réalisations faites sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Il en veut pour preuve le pavage tout au long de la route nationale 17 dans la ville de Tenkodogo, la place de la Nation, la réalisation de centres médicaux modernes à Cinkansé dans le Koulpélogo et à Bagré dans le Boulgou.

Il a rappelé que le matériel militaire acquis a permis aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) d’engranger des victoires dans la région. Monica Sandrine Yankiné également a dit avoir constaté beaucoup de changements au Burkina Faso durant ces quatre dernières années à travers les différentes initiatives présidentielles.

Selon Thomas d’Aquin Poda, un autre spectateur de la soirée, le chef de l’Etat a été un homme fort pour avoir résisté à plusieurs tentatives de déstabilisation.

« On ne savait pas qu’au Burkina Faso, les populations pouvaient elles-mêmes s’acheter des armes, ouvrir des usines, mettre en place une raffinerie d’or », a-t-il énuméré. Selon Jonathan Nasséré, le Burkina Faso est devenu aujourd’hui une fierté en Afrique grâce à Ibrahim Traoré. « Nous sommes satisfaits de son action parce que plusieurs villages ont été réinstallés », a-t-il ajouté.

78 000 personnes retournées dans leurs localités

Le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, a estimé que quatre ans après, l’espoir a été retrouvé. « Plus de 78 000 personnes, jadis déplacés, sont retournées dans leurs localités. Cela, grâce au travail et sacrifice des FDS et VDP », a-t-il indiqué. D’après lui, la mobilisation de cette nuit est la preuve que les populations du Nakambé croient en cette RPP.

Cette nuit, selon lui, est un message envoyé aux FDS et VDP, à ne point avoir peur car le peuple est à leurs côtés.

« Le Burkina Faso est en train de réaffirmer sa souveraineté dans tous les domaines », a-t-il ajouté. En vue de renforcer le soutien aux forces combattantes, il a annoncé le lancement prochain d’une initiative volontaire pour acquérir 100 motos en 100 jours au profit des FDS et VDP dans sa région. En attendant, il a invité les populations à ne pas être des sources de démoralisation, de découragement des forces combattantes. Cette nuit, qui se veut également celle de la redevabilité, a permis de suivre sur la Radiodiffusion télévision du Burkina, les réalisations, en l’occurrence celles faites dans la région du Nakambé pendant ces quatre dernières années.

Parmi celles-ci, l’on a pu noter, entre autres, la construction d’un centre d’hémodialyse à Tenkodogo, deux centres médicaux modernes à Zabré et Cinkansé, des amphithéâtres au Centre universitaire deTenkodogo ou encore l’offensive agro-pastorale et halieutique grâce à laquelle plusieurs hectares de terres ont été aménagés ou labourés gratuitement au profit des populations. La soirée s’est poursuivie avec une prestation d’artistes sur le podium dressé à cet effet, à la place de la Nation.

Anselme KAMBIRE

Eben-Ezer BAMOGO

(stagiaire)