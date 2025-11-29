Obsèques de l’ancienne Première Dame Nana Konadu Agyeman-Rawlings: le Burkina Faso solidaire du peuple ghanéen

Le Ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme, Porte- parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a conduit une délégation au nom du Gouvernement du Burkina Faso, à Accra, le 28 novembre 2025 à l’occasion des obsèques de Nana Konadu Agyeman-Rawlings, épouse du défunt Président ghanéen John Jerry Rawlings. Il était porteur du message de condoléances du Camarade Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORE.

En plus du Camarade Ambassadeur du Burkina Faso au Ghana, le Ministre était accompagné par le Coordonnateur du Projet de Construction des Infrastructures du Mémorial Thomas SANKARA et des représentants du Comité International du Mémorial Thomas Sankara ainsi que de la famille de Thomas SANKARA.

La délégation burkinabè, en participant aux rites funéraires et en présentant les condoléances officielles au nom du Président du Faso, et du peuple burkinabè, réaffirme l’attachement du Burkina Faso, aux renforcement de l’amitié et de la solidarité entre nos deux peuples et celui d’une continuité dans la coopération.