Contrôle des produits de grande consommation : la DRICA-KLS à l’œuvre dans le Bam

Du 24 au 27 novembre 2025, la Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat des Koulsé (DRICA-KLS) a conduit une mission de contrôle dans les localités de Sabcé et Yilou, situées dans la province du Bam, chef-lieu Kongoussi. Cette opération visait à s’assurer du respect des prix réglementés, de la qualité et de la disponibilité des produits de grande consommation, dans un contexte de forte demande à l’approche des fêtes de fin d’année.

Plus d’une centaine de points de vente ont été inspectés par les équipes de contrôle. Plusieurs irrégularités ont été relevées, notamment la pratique de prix illicites, la vente de produits périmés ou prohibés, ainsi que le non-respect des conditions d’exercice du commerce. Ces infractions ont conduit à la saisie des produits concernés et à l’application de sanctions conformément à la réglementation en vigueur.

Le Directeur Régional en charge du commerce des Koulsé appelle les commerçants à faire preuve de civisme et de patriotisme en respectant les textes en vigueur. Il invite également les consommateurs à rester vigilants et à signaler tout manquement aux numéros verts suivants : 80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86.

Il a tenu à remercier les autorités administratives, les Forces de Défense et de Sécurité ainsi que les médias pour leur accompagnement constant dans la réussite de ces opérations de terrain.