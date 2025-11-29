Clôture de la FILO: Rendez-vous du 23 au 28 novembre 2027 pour la 19e édition

Le ministre en charge des Sports, Roland Somda, représentant le Président du Faso, a présidé la clôture de la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, samedi 29 novembre 2025. A l’occasion, plusieurs prix ont été remis à des acteurs de la chaîne du livre.

Ouvert le 25 novembre dernier, la 18e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) a clos ses portes ce samedi 29 novembre 2025, après 5 jours d’activités de promotion du livre. La cérémonie de clôture a été présidée par le ministre des Sports, Roland Somda qui représentait le Président du Faso, haut patron de la présente édition. Elle a été marquée par des allocutions de reconnaissance, des prestations d’artistes et la remise des grands prix du livre, des prix spéciaux et des prix des olympiades littéraires. Le grand prix AES de l’intégration est revenu à Jean Silvanus Ouali, pour son œuvre, « Quand passeront nos douleurs »

L’invitée spéciale de la FILO Sakina Cylia Lateb a dit sa reconnaissance aux autorités du Burkina d’avoir réussi cet événement combien important pour les acteurs du livre. « ces types d’évènements nous réconfortent davantage », a-t-elle indiqué.

Quand l’invitée d’honneur, Hadiza Sanoussi, elle a laissé entendre que c’est une fierté pour elle d’être choisie. Parlant de la crise sécuritaire, elle a rendu un hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP) qui se battent pour restaurer l’intégrité du territoire Burkinabè. « Le Burkina a su garder sa cohésion pour aller de l’avant. C’est un peuple qui a défié tous les pronostics quant à sa capacité d’existence en tant que nation », a-t-elle loué.

Le livre, pour elle, reste un élément incontournable dans la transmission du savoir. Elle s’est engagée à œuvrer dans la production d’œuvres littéraires pour promouvoir le développement. Elle invite par ailleurs, ses collègues écrivains a s’investir davantage.

Le représentant du Président du Faso, Roland Somda, a d’entrée de jeu traduit sa gratitude envers tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette édition. « Votre engagement, votre passion et votre présence ont donné vie à cette FILO et montré que le Burkina Faso croit encore au pouvoir des idées et de la connaissance », a-t-il lancé.

Le vœu du chef de l’Etat, selon lui, est de voir un Burkina Faso qui produit davantage de livres, car un peuple ne peut être véritablement souverain s’il consomme plus qu’il ne crée. Pour ce faire, a-t-il promis, le gouvernement va soutenir les auteurs et encourager les éditeurs. Car, a-t-il dit : « Même dans les moments difficiles, le livre nous rappelle que notre âme reste debout, que notre esprit reste libre et souverain ». La valorisation des langues nationales reste une préoccupation des hautes autorités du pays. Pour y arriver, la production d’ouvrages dans les langues sera accompagné, a rassuré le ministre Somda.

Quant au thème de la FILO « Livre, identités culturelles et souveraineté nationale », son choix n’est pas fortuit, selon le représentant du chef de l’Etat. « Il nous rappelle que notre histoire, nos langues, nos mythes et nos victoires doivent être racontés et transmis. Nous devons construire notre avenir non seulement par les armes, mais aussi par les idées et la connaissance », foi du ministre Somda.

Adama SEDGO