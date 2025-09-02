Opération coup de balai volontaire: la deuxième édition lancée à Koudougou

Le Groupement d’intérêt public-programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) a organisé, mardi 2 septembre 2025, à Koudougou, en collaboration avec le Bureau national des grands projets du Burkina, le lancement de la IIe édition de l’opération coup de balai volontaire.

Dans la dynamique de faire de chaque Burkinabè un acteur de développement endogène, le Groupement d’Intérêt public-Programme national de volontariat au Burkina (GIP-PNVB) et le Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB) ont lancé la IIe édition de l’opération coup de balai volontaire. La cérémonie du coup d’envoi a eu lieu à Koudougou dans la région de Nando en présence de nombreuses personnalités. Selon le Directeur général (DG) du GIP-PNVB, Djourmité Nestor Noufé, les deux structures sont liées par une convention cadre et cette activité entre en droite ligne de l’Initiative Présidentielle pour le développement communautaire.

« Avec la Révolution progressiste et populaire, notre Nation doit se construire par des actes concrets, par l’engagement de chacune et chacun d’entre nous au service du bien commun », a fait savoir M. Noufé. C’est la raison pour laquelle, a-t-il poursuivi, aujourd’hui, nous mettons en œuvre une initiative d’envergure, mobilisant 2 050 volontaires nationaux dans les régions de Nando, du Bankui, Yaadga, Oubri, Nakambé, Nazinon, des Kuilsé, du Goulmou et du Kadiogo, dans la période, du 2 septembre au 12 octobre 2025.

A écouter le DG du GIP-PNVB, l’Opération coup de balai volontaire dépasse le simple cadre d’une campagne de salubrité. Il a précisé qu’elle symbolise une démarche patriotique, proactive et responsable face aux défis environnementaux qui s’imposent à nous : la pollution, la mauvaise gestion des déchets et la dégradation des écosystèmes. « Par cette action, nous affirmons notre détermination à bâtir un environnement sain, gage d’un avenir viable et harmonieux pour les générations futures », a signifié le DG Noufé.

Le conseiller technique, Michel Congo, représentant le directeur exécutif du BN-GPB a rendu hommage au Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour son leadership et son attachement à un Burkina Faso résilient et durable. L’Initiative présidentielle pour le développement communautaire traduit, selon lui, la volonté du chef de l’Etat de placer les citoyens au cœur des solutions aux défis environnementaux et sociaux. Il a indiqué qu’à travers cette opération, l’ambition est de mobiliser les énergies citoyennes pour transformer les milieux urbains et ruraux.

« Des éducateurs environnementaux »

« Avec 2 050 volontaires engagés dans 9 régions dont le Nando, cette action constitue un levier pour renforcer la responsabilité collective et la solidarité nationale », a confié M. Congo. Il s’est adressé aux volontaires en ces termes : « Votre mission va au-delà des activités de nettoyage. Vous êtes des éducateurs environnementaux, des relais de sensibilisation et des ambassadeurs de l’action patriotique et citoyenne ». Michel Congo a réaffirmé la disponibilité du Bureau national des grands projets du Burkina et de ses partenaires à accompagner le programme du volontariat, ses initiatives civiques et patriotiques.

Le coordonnateur de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, Dominique Conombo, n’a pas caché sa joie pour le lancement de l’opération coup de balai volontaire. Pour le gouverneur de Nando, qui s’est fait représenter par le haut-commissaire du Boulkiemdé, Salimata Ouédraogo, la réussite de cette initiative citoyenne dépendra de l’engagement de tous : autorités, organisations de la société civile, associations et chaque citoyen. Elle a, de ce fait, invité tout le monde à s’impliquer parce que, a-t-elle dit, la responsabilité de rendre notre environnement plus sain et plus digne nous incombe.

Le préfet Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Koudougou, Amédé Paré, s’est réjoui du choix de la ville de Koudougou pour abriter la cérémonie de lancement de cette IIe édition de l’opération coup de balai volontaire dans la région de Nando. La cérémonie a été marquée par une remise d’attestation de reconnaissance à des volontaires qui se sont distingués.

Beyon Romain NEBIE