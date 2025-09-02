Immersion patriotique au centre du lycée Wend-puiré de Saaba: le ministre Adjima Thiombiano galvanise les pensionnaires

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, a rendu visite aux pensionnaires du Centre d’immersion patriotique du lycée Wend-puiré de Saaba, mardi 2 septembre 2025.

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation veut s’assurer que l’immersion patriotique obligatoire des nouveaux bacheliers se déroule convenablement. A cet effet, le chef du département, Adjima Thiombiano, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite inopinée, dans la matinée du mardi 2 septembre 2025, au lycée Wend-puiré de Saaba où 852 nouveaux bacheliers sont en immersion patriotique. Les pensionnaires ont été reçus, le 10 août 2025, dans le centre et la fin de leur formation est prévue pour le 16 septembre prochain.

Après avoir entonné l’hymne national, l’hymne de l’immergé et celui de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), les bacheliers ont tendu une oreille attentive à leurs hôtes du jour. Le ministre chargé de l’Enseignement supérieur a expliqué que cette sortie vise à féliciter le personnel d’encadrement pour le travail formidable accompli, à saluer l’engagement des pensionnaires du centre et à louer l’initiative du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui vise à transformer de façon structurelle la jeunesse burkinabè à travers l’immersion patriotique. M. Thiombiano s’est dit satisfait de la visite.

« Nous avons écouté les différents hymnes qu’ils ont entonnés avec des mots forts et avec engagement. Aujourd’hui, nous sommes fiers de cette renaissance au niveau de la jeunesse qui prend conscience que notre nation, le Burkina doit rester debout », s’est-t-il réjoui. Le ministre s’est aussi dit être persuadé que les valeurs acquises pendant l’immersion seront bénéfiques pour les intéressés. « Nous avons vu des jeunes vraiment conscients et nous sommes rassurés qu’une fois dans les universités, ils auront un autre comportement. Ils vont certainement s’adonner au travail et auront un respect profond de la nation et du bien commun », a-t-il déclaré.

Au regard de ses bienfaits, Adjima Thiombiano veut étendre l’initiative aux étudiants en année de licence et de masters ainsi qu’aux enseignants qui seront nouvellement recrutés au profit des universités.

Le chef du centre d’immersion patriotique du lycée Wend-puiré de Saaba, Socrate Jean Vincent Bationo, par ailleurs proviseur de l’établissement, a expliqué qu’en plus de la formation administrée par les Forces de défense et de sécurité, les enseignants ont dispensé des modules tels que le civisme, la citoyenneté, les valeurs sociales et l’histoire du Burkina. Concernant ce dernier module, M. Bationo a précisé qu’il s’agit d’une histoire corrigée pour répondre aux réalités du Burkina.

Il a, en outre, confié que l’immersion a eu un impact positif non seulement pour les nouveaux bacheliers mais aussi pour les membres de l’administration. « Nous avons beaucoup appris de cette immersion », a-t-il avoué. Dans la même veine, les bacheliers, Ange Pascal Béréwoudougou et Fatimata Pafadnam ont salué l’initiative.

« Cette formation nous a changés »

« Cette formation nous a changés. Nous pensons être les étoiles de nos familles. Ce qui m’a beaucoup marqué, ce sont les valeurs qu’ils nous ont inculquées comme la discipline et la solidarité », a déclaré mademoiselle Pafadnam. A l’entendre, chaque jour les pensionnaires se réveillent à 4 heures 30 minutes du matin pour le rassemblement. Ils font ensuite le sport suivi de la montée des couleurs avant de prendre leur petit déjeuner. Ils vont par la suite suivre des cours de 9 heures à 12 heures. Après une pause, les travaux reprennent dans la soirée avec des séances d’animation et de chants militaires et patriotiques.

Abdoulaye BALBONE