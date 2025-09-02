Stratégie nationale de développement du sport, des loisirs et de l’économie du sport: bâtir un écosystème performant

Le ministère des Sport, de la Jeunesse et de l’Emploi a organisé un atelier de validation des projets de la Stratégie nationale du sport et des loisirs et l’économie du sport, jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou. La vision des premiers responsables du département est de bâtir à l’horizon 2030, un écosystème sportif et de loisirs performants, catalyseur de développement économique et social durable.

Le sport et les loisirs, longtemps perçus comme de simples activités récréatives, sont aujourd’hui reconnus comme de véritables leviers de développement économique, social et culturel. Au Burkina Faso, malgré des acquis notables comme la construction de stades régionaux, l’organisation régulière de compétitions internationales, l’obtention de 1 590 médailles entre 2016 et 2024, le secteur reste confronté à des défis énormes. Il s’agit de l’insuffisance d’infrastructures modernes, la faible structuration des filières sportives, la perfectibilité de la gouvernance et la limitation du financement.

C’est dans ce contexte que le Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi (MSJE) a élaboré, en concertation avec les parties prenantes, la Stratégie nationale de développement du Sport, des loisirs et de l’économie du sport (SN-SLES) 2026-2030. L’atelier de validation du projet a eu lieu, jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou. Pour ce faire, le département en charge du sport a une vision : à l’horizon 2030, faire du sport et des loisirs un levier de développement du capital humain, un domaine dynamique créateur de richesses et d’emplois, un facteur de paix et d’unité nationale, contribuant au rayonnement international du Burkina Faso.

Cette stratégie devra permettre, entre autres, d’accroître la pratique du sport et des loisirs en amenant au moins 40 % de la population à la pratique d’une activité physique régulière, renforcer le poids économique du secteur sportif en contribuant au Produit intérieur brut à

2 %, créer de l’emploi, soit plus de 25 000 emplois directs et indirects dans les filières sportives et de loisirs, développer l’entrepreneuriat sportif en créant au moins 50 entreprises sportives structurées, accroître le rayonnement international du Burkina Faso et renforcer la cohésion sociale par la mise en œuvre d’au moins 500 initiatives sportives communautaires pour la paix et la solidarité. Pour une période allant de 2026 à 2030, le coût global dudit projet est estimé à 578,3 milliards FCFA.

Une stratégie saluée par les participants

Collette Ouédraogo, Secrétaire générale du ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, représentant le ministre a rappelé l’opportunité de cette Stratégie. « Elle repose sur une vision ambitieuse et à travers ses cinq axes stratégiques. Elle permettra non seulement d’accroître la pratique sportive et de loisirs, mais aussi de créer des milliers d’emplois, de stimuler l’économie locale et de renforcer la cohésion sociale et le vivre-ensemble », a-t-elle affirmé. Julien Tiendrébéogo, Directeur général des études statistiques sectorielles du MSJE, salue l’idée des autorités du pays de faire du sport, un levier de développement économique et social.

« Le sport est un secteur capable de produire des emplois, contribuer à l’économie nationale. Cette stratégie permettra à notre pays de rayonner à l’international à travers la participation aux compétitions sportives et surtout glaner des médailles. Elle devra à terme permettre de créer des industries sportives capable de booster le développement de notre pays », a-t-il confié. Pour Anassé Koanda, Directeur technique national (DTN) à la Fédération burkinabè de hockey sur gazon, cette Stratégie est la bienvenue. « Elle nous permettra de mieux nous organiser et de bénéficier de soutien pour un développement harmonieux du sport au Burkina Faso », a-t-il relevé.

Roland KABORE

(Collaborateur)