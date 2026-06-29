Ouagadougou : le Camarade Président du Faso, Capitaine Ibrahim TRAORÉ a reçu en audience les présidents des parlements des pays de la Confédération AES

Le Camarade Président du Faso, Président de la Confédération des États du Sahel (AES), Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu en audience, ce lundi 29 juin 2026, les présidents des parlements des pays membres de la Confédération AES. Réunis à Ouagadougou pour avancer sur la mise en place du parlement confédéral, le président du Conseil Consultatif de la Refondation (CCR) du Niger, Dr Mamoudou Harouna DJINGAREY et le président du Conseil National de Transition (CNT) du Mali, le Général de corps d’armée Malick DIAW, accompagnés du Dr Ousmane BOUGOUMA, président de l’Assemblée législative du Peuple (ALP) burkinabè sont venus recueillir les orientations du Président de la Confédération.

Le porte-parole de la délégation, le Président de l’Assemblée législative du Peuple, Dr Ousmane BOUGOUMA, a rappelé : « Les 18 et 19 septembre 2025, les présidents des parlements de l’AES s’étaient retrouvés à Ouagadougou pour élaborer les projets de textes relatifs aux sessions confédérales. Ces textes ont ensuite été adoptés par la Conférence des Chefs d’État le 23 décembre 2025 à Bamako. »

Selon lui, l’audience avec le Président du Faso visait à obtenir des conseils et une ligne de conduite avant d’entamer les travaux de la session. « Nous venons d’obtenir auprès de Son Excellence, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, le feu vert pour aller très vite vers la mise en place de cette session confédérale. Dans les jours à venir, nous procéderons à la désignation des députés et convoquerons la session dans les plus brefs délais », a-t-il affirmé.

Dr BOUGOUMA a précisé que l’objectif de ce parlement confédéral est de compléter l’architecture institutionnelle de l’AES, en offrant une représentation directe des peuples. Il sera chargé de contrôler l’action confédérale, d’informer les citoyens sur les dossiers en cours et de porter leurs voix au sein de l’espace sahélien.

Direction de la communication de la Présidence du Faso