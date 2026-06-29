Cour d’appel de Bobo-Dioulasso : L’assassinat de trois agents du CCVA rejugé à Gaoua

La Cour d’appel de Bobo-Dioulasso tient des audiences foraines à Gaoua du 29 juin au 3 juillet 2026. L’annonce a été faite par le Procureur général près de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso, Adama Kafando. En effet, la chambre criminelle siégera du 29 juin au 2 juillet 2026 dans la salle d’audience du Tribunal de grande instance (TGI) de Gaoua. Les audiences de la chambre correctionnelle se dérouleront quant à elles du 2 au 3 juillet 2026 dans la salle des fêtes de la mairie de Gaoua.

Au total, dix-neuf dossiers mettant en cause quarante-cinq accusés et prévenus seront examinés en appel, d’après le Procureur général, Adama Kafando. Les affaires concernent notamment des crimes de sang, le trafic international de drogue à haut risque, l’enrichissement illicite, le commerce incompatible, les coups et blessures volontaires, ainsi que des faits de vol et de recel.

Parmi les dossiers criminels en appel figure l’affaire de l’assassinat de trois agents du Centre de Contrôle de Véhicule Automobile (CCVA) commis dans le village de Banlo, commune de Bouroum-Bouroum sur l’axe Gaoua-Diébougou. Selon le parquet général, les victimes revenaient d’une cérémonie de passation de service à Gaoua et se rendaient à Bobo-Dioulasso lorsqu’ils ont mortellement percuté un garçon de dix ans qui tentait de traverser la chaussée à vélo. En représailles à cet accident malheureux, l’oncle du garçonnet a incité les populations de la localité à lyncher les trois occupants du véhicule en faisant usage de pistolets de fabrication locale, d’objets contondants et de pierres. En première instance, la chambre criminelle de la Cour d’appel avait prononcé contre les accusés des condamnations allant de trois ans d’emprisonnement à la prison à vie ainsi que des amendes fermes.

À travers cette session foraine, Adama Kafando invite les populations à assister aux audiences afin de mieux comprendre le fonctionnement de la justice et de tirer profit de leur portée pédagogique.

B J-M T