PRÉSENTATION DE LETTRES DE CRÉANCE Le diplomate Papa DIOP pour renforcer l’axe Ouagadougou-Dakar

(Ouagadougou, 5 décembre 2025). Le Président du Faso, Chef de l’État, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a reçu ce vendredi matin, les lettres de créance de l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Papa DIOP.

Diplomate de carrière né le 23 avril 1970 à Richard-Toll au Sénégal, Papa DIOP entre dans l’administration publique sénégalaise en 1997 et intègre le Ministère sénégalais des Affaires étrangères en 2000. Il y a occupé de hautes fonctions tant dans l’administration centrale que dans les représentations diplomatiques de son pays.

La coopération entre le Burkina Faso et la République du Sénégal remonte à la période coloniale avec le partage d’un même espace, l’Afrique Occidentale Française (AOF) dont la capitale administrative était Dakar.