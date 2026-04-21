Prise en charge de l’insuffisance rénale: plus d’un milliard F CFA pour la construction d’un centre de formation en dialyse

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou et le vice-président du consortium NIPRO-SIBIRI Biomédical Services, Simon Débruyne ont effectué la pose de la première pierre du centre de formation et de dialyse, lundi 20 avril 2026 à Ouagadougou.

La politique nationale du gouvernement pour améliorer durablement de l’accès des populations aux soins spécialisés de qualité se poursuit. Dans cette dynamique, le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, accompagné de son collègue de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano et le vice-président du consortium NIPRO – SIBIRI Bio Médical Services, Simon Débruyne, ont procédé à la pose de la première pierre du centre de formation en dialyse lundi 20 avril 2026, à Ouagadougou.

Selon le ministre Kargougou, le projet de construction de centre de formation en dialyse fait suite à une mission effectuée au Japon en 2025. « Solidaire aux difficultés d’offre de soins dans le domaine de la néphrologie, le consortium NIPRO-SIBIRI Biomédical Services a manifesté son engagement à accompagner le Burkina Faso dans le renforcement de la prise en charge des maladies rénales, à travers la construction et l’équipement complet d’un centre moderne de formation et de dialyse, offert sous forme de don », a-t-il rappelé.

Pour Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, ce centre permettra non seulement d’accroître les capacités de prise en charge des patients, mais également de renforcer la formation du personnel de santé dans le domaine de la néphrologie.

Un renforcement de l’offre de soins

Le vice-président du consortium NIPRO-SIBIRI Biomédical Services, Simon Débruyne, a indiqué que le projet est une infrastructure R+1 dont la première partie abritera le centre de dialyse équipé de toutes les commodités. Le second niveau sera dévolu à la formation. A l’en croire, le projet coûtera plus d’1,100 milliards FCFA. Le donateur souhaite l’ouverture du centre d’ici fin 2026, afin de contribuer à la réduction des évacuations sanitaires vers l’extérieur.

Du reste, l’architecte en charge des travaux de construction, Eric Yao a rassuré de la qualité et de la livraison de l’infrastructure à bonne date. Visiblement ému, le président de l’Association des dialysés et insuffisants rénaux du Burkina (ABUDIR), Albert Ouédraogo, a exprimé sa joie pour la réalisation de ce centre qui va améliorer les conditions de prise en charge des patients « Nous sommes reconnaissants au gouvernement qui ne cesse de soutenir et soulager la peine des malades dans le domaine de la santé notamment en néphrologie », a-t-il confié.

Emmanuel BICABA