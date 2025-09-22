Projet de champ collectif: le ministre Thiombiano encourage des étudiants à Gampèla

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Adjima Thiombiano, est allé encourager les étudiants engagés dans le champ collectif à Gampèla à quelques encablures de Ouagadougou, samedi 20 septembre 2025.

Dans le cadre de l’initiative Top vacances étudiants volontaires agricoles (TOP-VEVA), une cinquantaine d’étudiants des institutions d’enseignement supérieur et de recherche du public et du privé ont été déployés sur le périmètre aménagé de Gampèla et encadrés des spécialistes. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,

Adjima Thiombiano, s’est rendu sur ce site, samedi 20 septembre 2025, en vue de constater l’évolution du champ collectif des étudiants.

Avec l’appui des encadreurs, les étudiants ont produit des spéculations comme le niébé, le mil. A l’issue de sa visite, il a exprimé sa satisfaction au regard de la physionomie des productions.

Le ministre chargé de l’Enseignement supérieur a indiqué que cette initiative vise à renforcer les connaissances des étudiants et à leur faire découvrir le travail de la terre afin de nourrir leurs ambitions dans le domaine. Selon lui, cette expérience leur permet de développer des valeurs de patriotisme et de solidarité nécessaires pour la construction de la nation.

La doctorante en génétique et amélioration des plantes à l’université Joseph-Ki-Zerbo, Clémence Zerbo, a indiqué qu’elle a appris les bonnes pratiques agricoles notamment la maîtrise des techniques de production, du niébé de variété « Komcallé » et du petit mil « nafagnon ». « Pour la variété « Komcallé » l’écartement entre les lignes est de 0,6 mètre. Quant à la variété « nafagnon », l’écart recommandé entre les lignes est de 0,8 mètre », a-t-elle précisé.

Lancée officiellement le 06 mai 2025, l’initiative Top vacances étudiants volontaires agricoles (TOP-VEVA), s’inscrit dans le prolongement de l’initiative « les Etudiants nourrissent les étudiants » (ENE). Portée par le ministère en charge de la recherche et de l’innovation, cette session de 2025 représente une expérience inédite d’apprentissage pratique à travers l’implantation d’un champ collectif de quatre hectares de productions vivrières (niébé, mil).

Aly SAWADOGO

Mohamed LY

(Stagiaire)