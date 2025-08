Le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc Sorgho, accompagné de ses collaborateurs, a effectué une visite de terrain afin de s’imprégner du niveau d’évolution des infrastructures routières vendredi 1er août 2025 à Ouagadougou.

dans le cadre de la réalisation des infrastructures routières dans la commune de Ouagadougou, le département en charge des infrastructures reçoit des rapports sur l’évolution des différents chantiers. Ainsi, pour juger de la qualité des ouvrages, de leur conformité et de s’assurer des délais d’exécution, le ministre chargé des Infrastructures a effectué une visite de terrain, le vendredi 1er août 2025 à Ouagadougou.

A cette occasion, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement, Adama Luc

Sorgho, est allé constater les travaux d’élargissement et de modernisation de la Route

nationale 4 (RN4) intersection Route départementale (RD) 152, intersection de la RD 40

y compris la voie d’accès à l’université Thomas-Sankara.

Il a visité également le chantier de construction et de bitumage du boulevard

des Tansoba entre l’intersection avec la Route nationale 3 (RN3) et l’échangeur du

Nord (ROCADE Nord). M. Sorgho et son équipe se sont rendus en outre sur le

chantier de construction et de bitumage du boulevard périphérique de la ville de

Ouagadougou, voie de contournement nord-sud, longue de 125 kilomètres et les

travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès à certaines structures en

charge de la sécurité et de la défense nationale.

Des infrastructures modernes pour plus de sécurité

Pour la première infrastructure, notamment les travaux d’élargissement et de modernisation de la RN4 intersection RD152, le niveau de réalisation est

de 61%. Selon le représentant de l’entreprise en charge des travaux, le chef de mission

de contrôle, Sama Bawa, les difficultés sont liées d’une part à l’occupation de l’emprise des travaux et d’autre part les points de repères donnés par la nationale de l’Eau et d’assainissement. A cette préoccupation, le ministre Sorgho a enjoint l’entreprise à rencontrer les responsables de l’Office national de l’eau et d’assainissement (ONEA) afin de lever les goulots d’étranglement.

Au chantier de construction et le bitumage du boulevard des Tansoba entre l’intersection avec la RN3 et l’échangeur du Nord (ROCADE Nord), le ministre chargé des Infrastructures a exprimé son mécontentement. Pour lui, ce chantier devrait être réceptionné

depuis octobre 2024.

L’ingénieur-conseil de l’entreprise a reconnu, le retard accusé. Cependant, il a expliqué que cela est dû au type de bitume utilisé, car il est très peu disponible. Sur le

chantier des travaux de construction et de bitumage du boulevard périphérique de la

ville de Ouagadougou, voies de contournement nord-sud, long de 125 kilomètres, les

travaux sont presque terminés. Il reste juste 2 kilomètres à bitumer.

Toutefois, le représentant de l’entreprise Ebomaf, le coordonnateur du projet de contournement, Firmin Camille Combary, a suggéré une rencontre avec l’ensemble des

acteurs en vue d’échanger sur la question de balance des quantités qui selon lui est

une préoccupation.

A l’endroit de l’entreprise, le ministre s’est voulu clair : la finition des travaux conformément aux cahiers de charges reste un impératif, faute de quoi l’ouvrage ne

sera pas réceptionné. La dernière étape a été consacrée à la visite des travaux d’aménagement et de bitumage des voies d’accès à certaines structures en charge de la sécurité et de la défense nationale.

Selon le directeur des travaux à Kangala BTP, Zongo Ali, les travaux sont au stade de finition. Il reste l’éclairage et la signalisation. Le ministre Sorgho a constaté des finitions non-conformes à la pratique réglementaire sur les bordures des infrastructures.

Ainsi, il a demandé à l’entreprise à respecter la conformité des prescriptions contractuelles.

Emmanuel BiCABA