Reconquête du territoire national : le gouvernement encourage les Forces combattantes du Djôrô à maintenir le cap

Une délégation gouvernementale a rendu visite, le dimanche 28 décembre 2025, aux Forces combattantes de Gaoua. L’objectif était de leur apporter le message de soutien, de reconnaissance et d’encouragement du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

A l’orée de la nouvelle année, une délégation gouvernementale con-duite par le ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, Serge Poda, a transmis à Gaoua, aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), un message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, chef suprême des armées. C’était le dimanche 28 décembre 2025. En plus du ministre Poda, la délégation gouvernementale était composée du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda et du ministre-Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara.

D’emblée, une minute de silence a été observée en mémoire des Forces combattantes tombées sur les théâtres d’opérations, mais aussi en hommage à leur engagement et à leur sacrifice pour la défense de l’intégrité territoriale du Burkina Faso. Mandatée par le président du Faso et le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, la délégation était porteuse d’un message du chef de l’Etat articulé autour de trois axes : la reconnaissance, la mobilisation et les vœux pour la nouvelle année. La délégation s’est d’abord rendue à l’infirmerie du 15e Bataillon d’intervention rapide (BIR 15) au chevet de vaillants soldats blessés au combat. Les membres du gouvernement y ont transmis la compassion du chef de l’Etat et de la Nation entière, tout en encourageant les blessés dans cette phase de soins et de rétablissement.

Un message « fort »

La délégation gouvernementale s’est par la suite rendue au 22e Régiment d’infanterie commando (RIC) où l’attendaient, à la Place d’armes, les FDS et les VDP. Au nom du président du Faso, le ministre Serge Poda a exprimé la profonde gratitude et les félicitations des autorités pour le travail accompli ces dernières années, notamment en 2025. Il a salué le courage, la discipline et le professionnalisme des forces combattantes, soulignant que leur engagement a permis la réinstallation de villages, la réouverture d’écoles, de centres de santé et la reprise progressive des activités économiques.

Dans ce message, le chef de l’Etat a exhorté les forces à maintenir le cap, à rester concentrées sur l’objectif de la libération totale du territoire national et à ne pas se laisser distraire par les campagnes de désinformation ou l’usage inapproprié des outils de communication sur les théâtres d’opérations. Il a ensuite rassuré les Forces combattantes de l’engagement continu du gouvernement à renforcer leurs capacités opérationnelles à travers des équipements et des moyens adaptés. « Le soldat burkinabè est un guerrier. Vous êtes la fierté de la Nation », a lancé le ministre aux Forces combattantes.

Réagissant au message du chef suprême des armées, le chef de corps du 22ᵉ RIC, Fabéré Gaston Kienou, au nom de l’ensemble des Forces combattantes, a salué une adresse « encourageante, motivante » d’une portée galvanisante. « Il s’agissait de nous encourager à ne pas baisser les bras, à rester toujours prêts et déterminés à aller au combat », a-t-il précisé. Il a enfin indiqué que les Forces combattantes ont accueilli favorablement les vœux de santé et de paix formulés par le chef de l’Etat pour la nouvelle année. « Le message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Il est venu à point nommé pour recharger nos batteries. Nous sommes prêts à poursuivre le combat », a-t-il affirmé. En retour, les forces combattantes ont adressé leurs vœux au président du Faso, lui souhaitant santé, force et inspiration pour conduire le Burkina Faso vers la victoire. Avant la rencontre avec les troupes, la délégation a effectué une visite de courtoisie au chef de canton de Gaoua, Bifaté II.

Boudayinga J-M THIENON