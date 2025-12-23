Région du Liptako: 70 kg de drogues saisies

La direction régionale de la Police nationale du Liptako a organisé une conférence de presse pour dresser le bilan de ses activités de sécurisation, de police judiciaire et de police administrative de janvier à novembre, vendredi 19 décembre 2025, à Dori.

Dans un souci de redevabilité, la direction régionale de la Police nationale du Liptako a organisé un point de presse pour dresser le bilan de ses activités de sécurisation, de police judiciaire et de police administrative de janvier à novembre 2025, vendredi 19 décembre dernier, à Dori. Ainsi, le point de presse a été animé par le directeur provincial de la Police nationale du Séno, le commissaire principal de police Issa Sedogo, assisté du commissaire central adjoint de la ville de Dori, le commissaire de police Abdoul Wahabou Koanda et du chef secrétariat du directeur régional de la Police nationale du Liptako, le lieutenant Ouango Tapsoba. A en croire les conférenciers, le bilan des activités se résument principalement à la protection des personnes et des biens et ce, à travers des actions de police judiciaire et administrative dans les régions du Liptako et du Soum (ancienne province du Soum).

Sur le plan de la sécurisation, ils ont indiqué que les activités ont porté sur les séances de sensibilisation au port du casque, les opérations de contrôles documentaires, la régulation de la circulation routière et la sécurisation du Centre universitaire de Dori. A cela s’ajoute, la sécurisation des examens scolaires, des concours directs et professionnels ainsi que les différents événements et autres grands rassemblements. Dans le cadre de la reconquête du territoire, les conférenciers ont révélé que les différentes Unités mobiles d’intervention (UMI) ont contribué à la sécurisation de plusieurs sites stratégiques. « Ces unités ont repoussé des attaques des groupes terroristes et mener des actions offensives dans le cadre de la reconquête du territoire national.

Ces actions ont permis de saisir divers matériels abandonnés par les groupes terroristes. Il est important de noter que ces activités ont été exécutées par moment de concert

avec d’autres forces sœurs »,a expliqué le directeur provincial de la Police nationale

du Séno.Concernant la police administrative, les conférenciers ont évoqué l’établissement de 35 493 Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB),3 567 certificats de perte ou de vol et la réalisation de 30 enquêtes administratives. « Les cartes sont confectionnées, mais les concernés ne viennent pas les retirer. Nous avons des pièces établies depuis 2021 jusqu’à nos jours qui sont toujours dans nos locaux.

Défèrement de 38 présumés acteurs d’infractions

Nous invitons les intéressés à venir les chercher », ont-ils lancé. En plus, ils ont dit que 364 missions de sécurisation d’événements et 475 services d’ordre ont été assurées. A propos des patrouilles dissuasives et de lutte contre l’incivisme, le commissaire principal de police Issa Sedogo a précisé que 1 126 opérations ont été menées et ont permis de contrôler 47 984 individus. Dans le domaine de la police judiciaire, « les flics » ont affirmé que les activités ont consisté à l’exécution des instructions du parquet près le Tribunal de grande instance de Dori, des diverses constatations d’infractions, l’enregistrement et le traitement des plaintes de dénonciations conduisant à la production de 400 procès-verbaux et le défèrement de 38 présumés acteurs d’infractions.

Aux dires du commissaire principal de police, ces infractions sont liées aux crimes et délits contre la chose publique avec la saisie de 70 kilogrammes de drogues. Quant aux accidents de la circulation routière, il a annoncé que 95 cas ont été enregistrés dont 5 mortels.

Le dernier point de la conférence de presse a été consacré au rappel de quelques consignes de sécurité à l’orée des fêtes de fin d’années. Pour ce faire, les responsables de la veille citoyenne ont été conviés afin qu’ils puissent également sensibiliser la population au respect de ces consignes de sécurité. De façon générale, les conférenciers ont demandé de limiter les déplacements dans la mesure du possible en ces périodes festives, se munir des documents d’identité et mémoriser au moins un numéro d’un proche à prévenir en cas de besoin, faire confiance aux forces de sécurité et éviter tout abus.

Sur le plan de la sécurité routière, le commissaire principal de police Sedogo a insisté sur la vérification du pneumatique, de l’éclairage, du système de freinage des véhicules notamment les engins à deux, trois et quatre roues y compris la validité des documents tels que la carte grise, la visite technique, la TVA et l’assurance. Par ailleurs, il a exhorté les usagers de la route à porter le casque surtout ceux à moto et à éviter l’excès de vitesse.

« En cas d’attaque terroriste, il est demandé à la population de se mettre à l’abri et appeler les Forces de défense et de sécurité. Pour les éventuels dangers et risques d’agressions et de vols, nous invitons la population à signaler tout cas suspect à travers les numéros verts 16, 17 et le 1010 », a-t-il conclu.

Souaibou NOMBRE