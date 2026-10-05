Régions de Bankui et du Sourou : La Police nationale veille au respect strict du port obligatoire du casque en circulation

La Police nationale a mené des opérations de contrôle du port effectif du casque en circulation à l’échelle des régions de Bankui et du Sourou, du 1er au 4 octobre 2026.

Les opérations de contrôle de l’effectivité du port du casque en circulation se mènent avec efficacité dans les régions de Bankui et du Sourou. Elles sont conduites par la Police nationale avec à sa tête le directeur régional, le commissaire divisionnaire de police Valentin Kaboré. Elles se sont intensifiées depuis le 1er octobre 2026. Le directeur régional dit constater que beaucoup d’usagers se sont conformés à la mesure.

Cependant, l’arbre ne doit pas cacher la forêt. Les agents de la Police nationale ont, entre le 1er et le 4 octobre 2026, interpellé plus de 1 200 personnes pour non port du casque en circulation. Ces contrevenants à la mesure du port obligatoire du casque ont été verbalisés et soumis au payement de plus de 2 750 000 FCFA d’amendes forfaitaires au profit des caisses de l’État, à en croire Valentin Kaboré. Il a indiqué que le contrôle va se poursuivre avant d’inviter la population à se conformer à cette mesure en vigueur.

Yacouba BELEM