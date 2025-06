Relance économique au Burkina Faso : un appui de 124 milliards de F CFA de la Banque islamique de développement pour désenclaver les régions

Le ministre de l’Economie et des Finances, Dr Aboubakar NACANABO et le Président du Groupe de la Banque islamique de développement, Dr Muhammad AL JASSER, ont procédé, en marge des travaux du Forum de développement du Fonds de l’OPEP qui se tiennent à Vienne en Autriche, à la signature des accords pour le financement du Projet de réhabilitation des infrastructures de soutien à l’économie (PRISE).

D’un montant total de 187,830 millions d’euros ( soit 124,463 milliards de FCFA), le projet a pour objectif de contribuer à l’amélioration de la chaîne logistique nationale et régionale des transports afin de stimuler le commerce inter-régional à travers une amélioration des niveaux de services des routes communautaires.

De façon spécifique, il s’agit dans le cadre de ce projet de :

mettre en place une infrastructure résiliente pour une industrialisation durable ;

désenclaver les villes et les communes ;

assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une agriculture durable ;

autonomiser les femmes et les filles de la zone du projet

promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable.

Il est attendu de ce projet :

la réhabilitation de 187,80 km de route ;

l’appui et la mise en place de cinq (05) brigades routières ;

l’acquisition de véhicules poids lourds pour l’appui aux transporteurs;

l’appui institutionnel à l’Unité de Gestion du Projet.

Le projet aura un impact direct sur les villes de Tenkodogo, Garango, Guiba, Manga, Ouo, Loropéni, Gaoua, Kordié, Nanoro, Koudougou, Yako et Boussé grâce à l’amélioration des infrastructures routières.

La zone d’intervention du projet couvre six régions notamment la bande d’agglomérations et de villages situés de part et d’autre des tronçons routiers concernés par le projet : Koudougou-Yako sur la RN13 ; Garango -Tenkodogo sur la RN17 ; Nioryida-Guiba-Manga sur la RN 29 ; Ouo-Loropéni- Gaoua sur la RN11 ; Boussé -Nanoro-Kordié sur la RR13. Le projet sera mis en œuvre par le ministère des Infrastructures et du Désenclavement et sa durée de vie est de quatre (04) ans à compter de la date du premier décaissement.

Crédit photos : DGCOOP

DCRP/MEF