Burkina: Restrictions d’entrée sur le territoire aux ressortissants des États-Unis d’Amérique

COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT

Le Gouvernement du Burkina Faso a pris acte de la décision annoncée le 16 décembre 2025 par les autorités des États-Unis d’Amérique relative au renforcement des restrictions d’entrée sur leur territoire, décision qui inclut désormais le Burkina Faso parmi les pays soumis à des restrictions totales de visas.

En application du principe de réciprocité, le Gouvernement du Burkina Faso informe l’opinion nationale et internationale de sa décision d’appliquer aux ressortissants des États-Unis d’Amérique des mesures équivalentes en matière de visas.

Le Gouvernement du Burkina Faso demeure attaché au respect mutuel, à l’égalité souveraine des États et au principe de réciprocité dans ses relations internationales

Le Burkina Faso reste ouvert à une coopération fondée sur le respect des intérêts réciproques avec l’ensemble de ses partenaires.