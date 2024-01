Retrait de la CEDEAO : l’Union africaine appelle à intensifier le dialogue avec le Burkina, le Mali et le Niger

L’Union africaine a exhorté, mardi 30 janvier 2024, les leaders régionaux à intensifier le dialogue entre la CEDEAO et les trois pays (Burkina, Mali et Niger), qui ont annoncé dimanche, leur retrait de l’institution sous-régionale.

«Le président de la Commission de l’Union Africaine appelle à la conjugaison de tous les efforts pour que l’Unité irremplaçable de la CEDEAO soit préservée et la solidarité africaine renforcée », indique un communiqué publié, mardi 30 janvier 2024. Le texte fait allusion à l’annonce dimanche du Burkina, du Mali et du Niger de quitter la CEDEAO sans délai, pour protester contre son éloignement de ses idéaux de départ, ses sanctions injustes et son assujettissement à des puissances étrangères. Le président de la Commission de l’Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, qui regrette profondément, « engage les leaders régionaux à intensifier le dialogue entre le leadership de la CEDEAO et les trois pays susmentionnés ». « Il exprime à ce sujet l’entière disponibilité de la Commission de l’Union Africaine pour apporter tout le concours en son pouvoir pour le succès de la logique de dialogue fraternel, loin de toutes les interférences extérieures d’où qu’elles viennent », conclu le communiqué.

Agence d’information du Burkina