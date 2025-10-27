Salon régional de l’artisanat: la région du Bankui à l’honneur

Lundi 27 octobre 2025 a été consacrée à la région du Bankui, invitée d’honneur de la Ve édition du Salon régional de l’artisanat, qui se tient du 24 au 31 octobre, à Tenkodogo.

Les projecteurs ont été braqués pendant quelques heures, lundi 27 octobre 2025, sur les stands de la région du Bankui au Salon régional de l’artisanat (SARA) qui se tient jusqu’au 31 octobre prochain, à la Place de la nation de Tenkodogo. En effet, l’ex-région de la Boucle du Mouhoun, aujourd’hui scindée en deux (Bankui et Sourou), a été choisie comme région invitée d’honneur de cette Ve édition.

C’est par l’exécution de l’hymne national en bwamu qu’a commencé la journée consacrée à l’invité d’honneur. S’en est suivi une animation musicale aux sons de balafon, de flute et de « tianhoun », un instrument musical bwaba, fait à base de tiges de pailles, le tout rythmé de pas de danse orchestrés par des femmes et des hommes mobilisés pour l’occasion, au stand de la région logé dans la salle climatisée du site du SARA. Les vedettes de ce stand ont été sans doute les pagnes tissés san, dafing et bwaba dont le prix des trois pièces oscille entre 25 000 et 30 000 F CFA.

Sur le pagne bwaba, selon les explications de Awa Koumaré, figurent plusieurs espèces animales dont l’éléphant, symbole la force, le lion, commandant de la forêt, et le lièvre en raison de son intelligence. Le pagne comporte aussi des images d’homme muni d’une daba en plein travaux champêtres. Une autre explication révèle que ce pagne, est utilisé à la fois par les dafing et les bwaba et était, jadis, destiné à la noblesse. Particulièrement aux femmes du chef et celles de ses ministres.

Aujourd’hui, cette étoffe est utilisée lors des occasions de joie mais aussi de tristesse. « Toute jeune fille qui veut se marier et qui n’a pas ce pagne, aux yeux de la société, son kit de mariage n’a aucune valeur », a indiqué Mme Koumaré. A côté, il y a également les assiettes en terre cuite et les pots de décoration du village de Tchériba qui font la beauté du stand.

Selon le commissaire général du SARA, Eric Bassolé, cette journée de l’invité d’honneur vise à mettre en exergue un pan des potentialités artisanales et culturelles de la région du Bankui qui va, du reste, accueillir la VIe édition du SARA. « C’est aussi une occasion pour les artisans de la région d’avoir un partenariat entre eux », a-t-il ajouté.

Le représentant du gouverneur de la région du Bankui, Jean Robert Traoré, a exprimé sa reconnaissance aux organisateurs du SARA d’avoir choisi sa circonscription administrative pour abriter la prochaine édition.

Il a promis que les artisans de sa région vont donner le meilleur d’eux-mêmes pour montrer leur savoir-faire artisanal.

Les visiteurs du stand d’honneur ont pu également déguster des mets typiques de la région, notamment le tô accompagné de plusieurs sauces mais aussi du fonio et du couscous.

Anselme KAMBIRE