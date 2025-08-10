Samendeni : le ministre en charge du Tourisme constate les réalisations de la composante <>

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pindgwendé Gilbert OUEDRAOGO a effectué ce 09 août 2025 une visite au barrage de Samandeni (Région du Guiriko). Objectif, faire le suivi des activités entrant dans le cadre du développement de la composante <<tourisme et hôtellerie>> du Projet de développement intégré de Samendeni (PDIS) après sa première visite le 12 avril dernier.

Sur le terrain, (11) onze promoteurs ont répondu à l’appel du Ministre en charge du Tourisme et se sont engagés dans des travaux d’aménagement sur les berges du barrage pour en faire un espace écotouristique plus attractif. Quatre mois après, l’on constate l’effectivité des infrastructures hôtelières et de loisirs qui émergent et qui accueilleront désormais les visiteurs de l’agropole de Samandeni.

Le ministre se dit satisfait de l’avancée des travaux. A côté des investissements réalisés par les promoteurs, le Ministre Pindgwendé a salué l’accompagnement de l’Initiative présidentielle Faso Mêbo qui a fait du chantier de bitumage du tronçon Bama-Samandeni une priorité. Il a par ailleurs lancé un appel à tous les investisseurs potentiels afin qu’ils saisissent l’opportunité du PDIS pour faire de Samandeni un attrait touristique à l’image de ce qui se donne à voir dans les pays côtiers.

A terme, les berges seront aménagés pour la réalisation d’une plage artificielle avec toutes les commodités artistiques et culturelles offrant un cadre agréable avec une vue sur le barrage de Samandeni.