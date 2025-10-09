Sécurisation du territoire: les FAMa neutralisent plusieurs dizaines de terroristes

Selon un communiqué de l’Etat-major général des armées, rendu public ce jeudi 9 octobre, les vecteurs aériens des Forces armées maliennes (FAMa), dans le cadre de la surveillance du territoire ont repéré et neutralisé, le mercredi 8 octobre 2025, un groupement de terroristes dans la zone d’Inarabane, dans la région de Menaka.

Le même jour, rapporte ledit communiqué, dans les localités de Kolondièba, Zégoua et Hèrèmakono, les forces aériennes de l’Armée ont également mené des frappes sur trois cibles traitées avec succès. Résultat : plusieurs dizaines de terroristes neutralisés et du matériel détruit. Par ailleurs, ce jeudi 9 octobre à l’aube, les Forces armées maliennes ont vigoureusement riposté à l’attaque du poste de Zantiguila, avec à la clé la mise hors d’état de nuire de plusieurs terroristes ainsi que la récupération des motos et des armements. La hiérarchie militaire rassure la population du plein engagement des FAMa à lutter contre le terrorisme sur l’ensemble du territoire national.

L’Essor/Mali