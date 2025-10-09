Mali: l’enseignement de la Révolution française de 1789 suspendu à l’école

La révolution française de 1789 ne fait plus partie des leçons d’histoire des classes de la 9e année au Mali. Cette décision de suspension a été prise, le jeudi 9 octobre 2025, par le ministère de l’Education nationale.

La lettre rendue publique à cet effet, demande aux directeurs des Académies d’enseignement, d’instruire les directeurs des Centres d’animation pédagogique (CAP) à prendre sans délai, les mesures urgentes et nécessaires pour suspendre l’enseignement de la Révolution française dans toutes les classes de 9e année. Selon un maître d’histoire-géographie, joint au téléphone, cette leçon était enseignée au premier trimestre de l’année scolaire. Il a espéré qu’une autre mesure sera prise pour suspendre des leçons semblables en 7e année.

Sur les réseaux sociaux, le Syndicat national des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales (SYNEFCT) s’est réjoui de la nouvelle mesure du département de tutelle. Il a affirmé que cette décision est l’une des recommandations de la IIe édition de leur retraite syndicale tenue du 19 au 21 septembre 2022 à Bougouni. Cette disposition rappelle la décision des autorités prises en décembre 2024 pour la dénomination des voies, places, établissements publics dans le district de Bamako. Cela, dans le cadre de la réappropriation culturelle et historique.

