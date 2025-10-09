Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne: des masters class pour l’enracinement de la Révolution progressiste et populaire

Le Cercle d’actions pour le développement économique et social du Burkina Faso (CASDES-BF) lancé officiellement des masters class dans le cadre des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, mercredi 8 octobre 2025, à Ouagadougou.

Le Cercle d’actions pour le développement économique et social du Burkina

Faso (CADES-BF) entend marquer d’une pierre blanche la commémoration de la seconde phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) à travers une série de Master Class. Le lancement officiel des conférences sur le thème : « La Révolution progressiste et populaire : rôle et contribution du CADES-BF dans la consolidation d’un Burkina nouveau avec le camarade capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, chef de l’Etat » a eu lieu mercredi 8 octobre 2025 à Ouagadougou.

Placée sous le patronage du Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, représenté par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, la cérémonie de lancement a réuni plusieurs membres du gouvernement, des représentants d’institutions, des organisations de la société civile, ainsi que de nombreux jeunes et volontaires venus échanger sur leur rôle dans la transformation nationale.

Le secrétaire général du CADES-BF, Idrissa Sankara, a souligné que ces Masters Class visent à renforcer la culture d’un engagement patriotique fort et d’une participation citoyenne responsable. « La Révolution progressiste et populaire n’est pas la violence, mais la force des idées. L’engagement populaire est la clé pour transformer les aspirations en réalité durable », a-t-il poursuivi. Représentant le chef du gouvernement, le ministre chargé des affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a salué l’initiative du CADES-BF, la qualifiant de tribune d’appropriation du libéralisme révolutionnaire par la masse populaire.

Il a rappelé que la Révolution progressiste et populaire, conduite par le camarade capitaine Ibrahim Traoré, s’inspire du leadership courageux et éclairé des devanciers, notamment le capitaine Thomas Sankara. Selon lui, la Révolution constitue une boussole nationale fondée sur la participation, la discipline, la résilience et l’innovation doit permettre à chaque Burkinabè de s’approprier les valeurs de souveraineté et d’autodétermination.

Pour sa part, la conseillère spéciale du Premier ministre, Aguiratou Tou a rappelé que ces Masters Class s’inscrivent dans la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique.

« Le but est de renforcer les actions citoyennes à travers des échanges interactifs et de promouvoir les valeurs de la Révolution progressiste et populaire », a-t-elle précisé. Mme Tou a ajouté que l’Etat encourage les organisations de la société civile, comme le CADES-BF, à accompagner les institutions publiques dans la diffusion des idéaux de la Révolution

en cours. A travers ces sessions régionales, le CADES-BF entend mobiliser la jeunesse, les femmes et les acteurs communautaires autour des idéaux du capitaine Ibrahim Traoré afin de bâtir un Burkina Faso nouveau, libre, souverain et uni dans la dignité.

Gustave KONATE

(Collaborateur)