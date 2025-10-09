Tribunal de grande instance de Ouahigouya : un ancien VDP condamné à 36 mois de prison

À la barre du tribunal de grande instance de Ouahigouya, le mercredi 8 octobre 2025, en présence de ses amis, O.J.M a comparu pour répondre des faits qui lui sont reprochés.

O.J.M est un ancien Volontaire pour la Défense de la Patrie (VDP) radié à Yako, dans la commune du Passoré. Il est poursuivi pour vol de moto.

Selon le substitut du procureur, les faits se sont déroulés à Yako. D

ans la nuit du dimanche 22 juin 2025, monsieur A.M.O se trouvait dans un maquis pour se détendre. Après avoir garé sa moto de marque Sirius à proximité, il discutait tranquillement avec ses amis lorsque O.J.M, radié entre-temps des rangs des VDP, s’est présenté muni d’une clé. Il a ainsi déverrouillé la moto d’A.M.O et a disparu avec celle-ci.

Toujours selon le procureur, après la déclaration de vol déposée par la victime, celle-ci a poursuivi ses recherches. C’est ainsi que, par un heureux hasard, A.M.O a croisé O.J.M circulant sur sa moto. Après vérification, il a confirmé qu’il s’agissait bien de son engin volé quelques jours auparavant. Il a alors conduit O.J.M à la gendarmerie.

Lors de l’interrogatoire, O.J.M a reconnu les faits. Il a déclaré qu’en ouvrant la selle de la moto, il y avait trouvé un téléphone Android ainsi qu’une batterie externe (power bank), qu’il a revendus pour la somme de 30 000 FCFA.

Le substitut du procureur a qualifié les faits de vol aggravé, conformément aux textes en vigueur au Burkina Faso.

En répression, le tribunal a condamné O.J.M à 36 mois de prison, dont 24 mois ferme, ainsi qu’à une amende de 250 000 FCFA, assortie de sursis. Il devra également verser la somme de 65 000 FCFA à la victime, A.M.O, au titre de dommages et intérêts.

Bassirou BADINI