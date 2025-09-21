Semaine de la sécurité routière: l’ONASER sensibilise aux bonnes pratiques à Banfora

Une mission de l’Office national de sécurité routière (ONASER) a mené, le vendredi 19 septembre 2025, à Banfora, des séances de sensibilisation des usagers de la route sur les bonnes pratiques en matière de circulation routière. Cette sensibilisation s’inscrit dans le cadre de la IXe édition de la sécurité routière qui se tient du 16 au 23 septembre 2025.

Tôt le matin du vendredi 19 septembre 2025, dès 7 heures, des policiers, vêtus tous d’un gilet orange estampillé ONASER, ont investi le carrefour « SKI » (Ndlr : premier carrefour à feux tricolores en venant de Bobo-Dioulasso). Ils sont là pour une séance de sensibilisation sur la sécurité routière. La sensibilisation est en effet conduite par une mission de l’Office national de sécurité routière (ONASER) qui est à Banfora dans le cadre de la IXe édition de la semaine de la sécurité routière qui se déroule, du 16 au 23 septembre 2025, dans toutes les régions du pays.

Cette mission venue de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour toute la semaine est appuyée par des agents du commissariat central de police de Banfora et de volontaires partenaires de l’ONASER et engagés pour la sécurité routière. Le message passé et repassé aux usagers de la route est le même. Il porte sur le respect du port obligatoire du casque pour les utilisateurs d’engins à deux roues, le port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes, mais pas que. Toutes les thématiques en lien avec la sécurité routière sont ressassées. Il s’agit également, selon le chef de la mission, l’adjudant de police, Rayagdinwende Rouamba, du respect du Code de la route, de l’interdiction de communiquer au volant ou au guidon en circulant pour n’en citer que ceux.

« La sensibilisation prend en compte également toutes les infractions de la circulation routière », précise l’adjudant Rouamba. Il rappelle par la même, que depuis le début de l’année, les agents de l’ONASER ainsi que les forces de l’ordre, dans les différentes régions, ont procédé à des sensibilisations sur le port obligatoire du casque pour que l’information puisse atteindre toute la population burkinabè. « Si la population adopte le port du casque, nous pourrons réduire les décès liés aux traumatismes crâniens survenant suite aux accidents sur la voie publique

Le message passe

Le chef de la mission avoue avoir constaté, comparativement au premier jour de la mission sur le terrain, qu’au jour 3 de la sensibilisation, le nombre de porteurs de casques en circulation a augmenté. Safiemba Héma, un motocycliste, n’a certes pas son casque sur la tête, mais est conscient du bienfondé du port du casque. « J’ai oublié mon casque à la maison, mais prochainement je veillerai à ce qu’il soit mon compagnon une fois sur ma moto », promet-il.

L’automobiliste, Siaka Ouattara, lui, a sa ceinture bien portée en bandoulière. La ceinture pour le véhicule tout comme le casque pour les motos sont là pour sauver des vies, affirme-t-il. Les hommes de l’ONASER ont à leurs côtés, des volontaires d’une association partenaire, l’association « Zéro goutte de sang », dont Clément Kaboré est le responsable régional des Tannounyan. Depuis le 16 septembre dernier et ce, jusqu’à la fin de la semaine de la sécurité routière, lui et ses hommes parcourent les différents carrefours de la ville de Banfora.

Chaque jour, à l’en croire, ils fréquentent au minimum deux carrefours de la ville et réitèrent les mêmes messages promus par l’ONASER et le ministère de la Sécurité. L’association dans ses actions, fait savoir Clément Kaboré, bénéficie de la bienveillance du commissariat central de police de Banfora, avec à l’appui des agents de police et des Volontaires adjoints de sécurité (VADS) pour sécuriser les bénévoles en sensibilisation.

Pour M. Kaboré, il faut avant tout rester en bonne santé si l’on veut mieux vivre et pour ce faire, porter son casque, sa ceinture de sécurité et respecter le Code de la route doivent être des réflexes à intégrer par chaque citoyen. Il plaide auprès de l’ONASER de disponibiliser, en complicité avec des commerçants de casques, des points de vente de casques à prix social à Banfora pour permettra à beaucoup d’usagers d’en bénéficier.

