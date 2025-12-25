Semaine du cinéma chinois: rapprocher les peuples burkinabè et chinois à travers le 7e art

L’ambassade de la République populaire de Chine a lancé la IIIe édition de la semaine du cinéma chinois, le jeudi 18 décembre 2025, à Ouagadougou.

La IIIe édition de la Semaine du cinéma chinois s’est tenue, du 18 au 21 décembre 2025, à Ouagadougou. L’ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, Zhao Deyong, a indiqué qu’en organisant la semaine du cinéma chinois, l’ambassade entend utiliser le cinéma comme un trait d’union pour favoriser le rapprochement entre les peuples burkinabè et chinois et promouvoir les échanges culturels mutuels entre les deux pays. Il a soutenu que le cinéma est un art unique qui transcende les frontières, lève les barrières linguistiques et s’adresse au grand public.

Puis de préciser que le 7e art constitue une fenêtre pour découvrir un pays. Le diplomate chinois a confié, en outre, que la Chine et le Burkina sont deux pays du cinéma. « Le Burkina est un grand centre du cinéma africain car le FESPACO jouit d’une renommée internationale.

Le marché cinématographique chinois figure au deuxième rang après l’Amérique du Nord et constitue un moteur de croissance essentiel dans l’industrie cinématographique

mondiale », a-t-il relevé. Le chargé de missions, Michel Saba, qui a représenté le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a déclaré que la semaine

du cinéma chinois est une des expressions de la vitalité de la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine sur le plan culturel.

A ce propos, il a signifié que les deux pays se sont engagés à œuvrer pour l’élargissement de la coopération culturelle.

Dans cette perspective, a-t-il assuré, les pays vont explorer des domaines de coopération tels que la formation avec l’Institut supérieur de l’image et du son (ISIS), les technologies de sauvegarde de la mémoire, les équipements techniques, le partage d’expériences des professionnels du cinéma et bien-entendu, au cours du lancement, les cinéphiles ont suivi le film « The Wandering Earth2 » de Frant Gwo. C’est une science-fiction de près de 3 heures.

Abdoulaye BALBONE