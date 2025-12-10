Tenkodogo : Des élèves reconnaissants au président du Faso, Ibrahim Traoré

Plusieurs élèves de Tenkodogo ont marché dans la ville, le mercredi 10 novembre 2025, pour soutenir les actions du président du Faso, Ibrahim Traoré, en faveur de l’éducation et d’un Burkina Faso de souveraineté. De la place de la nation, ils se sont rendus au haut-commissariat de Tenkodogo pour tenir un meeting. « Nous avons décidé de mener cette activité dans les 17 régions pour faire entendre une vérité profonde : lorsqu’un peuple décide de se lever, aucune force ne peut le mettre à genoux », a indiqué la présidente de la ligue des élèves de Tenkodogo (LET), Asbelle Fadilatou Moyenga. Selon elle, les élèves affirment leur engagement pour une nation forte, souveraine et fière.

Dans la même veine, le porte-parole des immergés de 2025, Abdoul Hakim Sana, a soutenu que la jeunesse ne restera pas spectatrice, mais actrice engagée dans la refondation de la patrie. Pour lui, cette manifestation ne doit pas être un événement ponctuel mais le début d’une dynamique, celle de la jeunesse consciente, responsable et debout.

KAK.